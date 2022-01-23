Ученые выяснили, на что человеческий мозг способен во сне

Сон – чрезвычайно важный и активный процесс нашей жизни, и во время ночного отдыха человеческий мозг пытается упорядочить полученную за день информацию. Исследователи отметили, что во время сна мозг не только контролирует сердечный ритм и дыхание, но и следит за окружением.

Что мозг делает во время сна (фото из открытых источников)

Как сообщает Sciencealert, ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 17 человек. Специалисты записывали их мозговые волны, следили за уровнем кислорода, частотой сердцебиения, дыхания и движениями. Добровольцам включали аудиозаписи их собственных имен и двух незнакомых имен. Эти имена были произнесены либо знакомым, либо незнакомым голосом. Участники эксперимента, которые слышали имена от незнакомого человека, выдавали более сильную реакцию, у них фиксировали короткие приступы активности мозговой деятельности (повышалась тревожность). При этом участники не просыпались. Это доказывает, что даже спящий мозг извлекает соответствующую сенсорную информацию для дальнейшей обработки.

Напомним, ученые из гарвардской лаборатории Лихтмана совместно с компанией Google смогли оцифровать 1 кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека. Как он выглядит?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что физическая активность — залог здоровья, потому что она укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов, и как оказалось, помогает улучшить работу мозга. Но какое упражнение является самым эффективным?

Читайте также, каждый из нас знает о необходимости сна для организма. Однако в последнее время многие люди испытывают проблемы со сном: долго не могут уснуть, просыпаются по ночам, никак не могут выспаться. Итак, давайте разберемся, что такое сон, почему он так важен и зачем вообще людям спать.

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