Как улучшить сон и почему это необходимо

Каждый из нас знает о необходимости сна для организма. Однако в последнее время многие люди испытывают проблемы со сном: долго не могут уснуть, просыпаются по ночам, никак не могут выспаться.



Сон. Фото из открытых источников





Итак, давайте разберёмся, что такое сон, почему он так важен и зачем вообще людям спать.







Что такое сон? Сон — это особое и периодически возникающее физиологическое состояние сознания, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.



Если же коротко, то сон — это перезагрузка для нашего организма, во время которой мы отдыхаем и набираемся сил.



Структура сна делится на две фазы: медленный сон и быстрый сон.



Медленный сон состоит из четырёх стадий, он длится 80-90 минут. Наступает сразу после засыпания. В это время снижаются мышечная активность, частота дыхания и пульса, замедляется обмен веществ, глаза могут медленно двигаться. Тело расслабляется, мозг малоактивен. Организм отдыхает и восстанавливается.



Быстрый сон — это пятая стадия. Следует за медленным и длится 10-20 минут. В этой стадии мозг активно работает, человек видит сны. В это время глазные яблоки совершают быстрые движения под сомкнутыми веками, однако тело не двигается.



За ночь эти фазы сменяются поочерёдно. Вначале идут четыре стадии медленного сна (80-90 минут), затем их сменяет фаза быстрого сна (10-20 минут). Этот круг называется циклом сна. Один цикл — это примерно 90-100 минут. Здоровый человек проходит пять циклов сна за ночь (7,5-8 часов).



Именно поэтому так важно в сутки спать минимум 7 часов и желательно не больше 8. Для полного отдыха и восстановления наш организм должен пройти 5 циклов сна. В ином случае нам грозит усталость и недосыпание (если меньше 7 часов) или сонливость и вялость (если больше 8).



Здоровый сон очень важен для нас, поскольку в это время наш организм и мозг восстанавливаются и отдыхают. Но что же делать людям, у которых возникли проблемы со сном?



Есть несколько способов для улучшения сна, о которых и пойдёт речь далее:

Увеличьте физическую нагрузку в течение дня. Чтобы хорошо отдохнуть, организму нужно устать. На протяжении дня проявляйте физическую активность, чтобы вечером иметь возможность отдохнуть и расслабиться. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Попытайтесь выстроить режим, к которому ваше тело сможет привыкнуть и адаптироваться. Ограничьте время дневного сна. Дневной сон может помочь вам отдохнуть в течение дня, но он не должен длиться больше 30 минут. Обустройте вашу спальню. В первую очередь речь идёт о кровати. Сделайте всё, чтобы вам было на ней комфортно. Устраните отвлекающие шумы и свет. Всем известный факт, что когда в комнате темно и тихо, то нам намного легче уснуть.

Как видим, много факторов влияют на качество нашего сна. Понятное дело, что это не решается за один день, но если начать работать над собой, то это всё может войти в привычку и дела пойдут намного лучше.







Надеемся, что эта статья поможет вам наладить свой режим и решить проблему с недосыпанием. Помните, что здоровый сон — это залог хорошего настроения и самочувствия на следующий день.





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