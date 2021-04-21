Как улучшить сон и почему это необходимо

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Богдан Кравец
Каждый из нас знает о необходимости сна для организма. Однако в последнее время многие люди испытывают проблемы со сном: долго не могут уснуть, просыпаются по ночам, никак не могут выспаться.
Сон. Фото из открытых источников
Итак, давайте разберёмся, что такое сон, почему он так важен и зачем вообще людям спать.
Что такое сон? Сон — это особое и периодически возникающее физиологическое состояние сознания, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.
Если же коротко, то сон — это перезагрузка для нашего организма, во время которой мы отдыхаем и набираемся сил.
Структура сна делится на две фазы: медленный сон и быстрый сон.
Медленный сон состоит из четырёх стадий, он длится 80-90 минут. Наступает сразу после засыпания. В это время снижаются мышечная активность, частота дыхания и пульса, замедляется обмен веществ, глаза могут медленно двигаться. Тело расслабляется, мозг малоактивен. Организм отдыхает и восстанавливается.
Быстрый сон — это пятая стадия. Следует за медленным и длится 10-20 минут. В этой стадии мозг активно работает, человек видит сны. В это время глазные яблоки совершают быстрые движения под сомкнутыми веками, однако тело не двигается.
За ночь эти фазы сменяются поочерёдно. Вначале идут четыре стадии медленного сна (80-90 минут), затем их сменяет фаза быстрого сна (10-20 минут). Этот круг называется циклом сна. Один цикл — это примерно 90-100 минут. Здоровый человек проходит пять циклов сна за ночь (7,5-8 часов).
Именно поэтому так важно в сутки спать минимум 7 часов и желательно не больше 8. Для полного отдыха и восстановления наш организм должен пройти 5 циклов сна. В ином случае нам грозит усталость и недосыпание (если меньше 7 часов) или сонливость и вялость (если больше 8).
Здоровый сон очень важен для нас, поскольку в это время наш организм и мозг восстанавливаются и отдыхают. Но что же делать людям, у которых возникли проблемы со сном?
Есть несколько способов для улучшения сна, о которых и пойдёт речь далее:
Как видим, много факторов влияют на качество нашего сна. Понятное дело, что это не решается за один день, но если начать работать над собой, то это всё может войти в привычку и дела пойдут намного лучше.
Надеемся, что эта статья поможет вам наладить свой режим и решить проблему с недосыпанием. Помните, что здоровый сон — это залог хорошего настроения и самочувствия на следующий день.
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