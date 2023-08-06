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Ученые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека

Ученые назвали уровень абсолютного предела продолжительности человеческой жизни.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Новое исследование ученых показывает, что люди могут жить 120-150 лет, но не более чем этот уровень "абсолютного" предела продолжительности человеческой жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Live Science.

Ученые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека

Ученые определили, сколько лет может прожить человек. Фото из открытых источников

В исследовании в научном журнале Nature Communications отмечено, что ученые использовали математическое моделирование, чтобы предсказать максимальную продолжительность жизни человека. Согласно научным данным, человеческое тело после 120-150 лет теряет способность восстановиться после болезни и различных травм, что приводит к гибели организма.


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"Исследования, подобные этому, полагаются на исторические и текущие данные популяций людей. Это лишь предположение, но оно базируется на хороших цифрах", — сказала профессор Института исследования старения Бака Джудит Камписи.

В работе были исследованы медицинские данные более 500 тыс. человек из нескольких стран. Основные данные основывались на анализе крови и двух факторах: соотношении двух типов белых кровяных телец, борющихся с болезнями и размеры эритроцитов. По словам вице-президента по вопросам здравоохранения Университета Невады доктора Марк Дж. Кана, так же как у человека с возрастом волосы могут стать седыми, эти два фактора, использованные в исследовании, растут как и возраст человека. Ученые называют это биомаркерами старения.

"Проблема состоит в том, что на определенном этапе старения время восстановления настолько велико, что мы теряем стойкость организма", – говорит Марк Дж. Кан.

В конце концов, если очевидные опасности, такие как болезни или травмы не приведут к смерти, это сделает потеря стойкости организма поддерживать гомеостаз, заключают исследователи. И указывают, что максимальная продолжительность жизни человека 150 лет.

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Источник: https://www.livescience.com/human-life-span-limit-150-found.html
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