Ученые выяснили, люди с каким цветом глаз имеют склонность к алкоголизму

Американским специалистам удалось выяснить, какие люди имеют большую предрасположенность к алкоголизму. Руководитель нового исследования Инна Белфер рассказала, что цвет глаз человека может свидетельствовать о его склонности к употреблению спиртных напитков, передает издание lenta.

Люди с каким цветом глаз имеют склонность к алкоголизму. Фото: unsplash

Началось же все с того, что работники Питтсбургского университета узнали, что между восприимчивостью к болевым ощущениям и цветом глаз есть определенная взаимосвязь. Они установили это, когда детально изучили медицинские истории нескольких десятков женщин-рожениц.

"Выяснилось, что женщины с карими глазами в большей степени чувствительны к боли, чем женщины с серыми или зелеными радужными оболочками глаз", — говорит Белфер.

Ученые пришли к выводу, что цвет глаз может быть дополнительным фактором, который показывает, есть ли у человека склонность к злоупотреблению алкогольными напитками. Оказалось, что обладатели карих глаз пьянеют гораздо быстрее остальных, потому как им нужна меньшая доза спиртного. Можно сделать вывод, что кареглазые люди меньше подвержены развитию привыкания к этанолу. Такую закономерность выяснили эксперты после того, как провели большой научный эксперимент, в котором приняло участие около 12 тысяч добровольцев.

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