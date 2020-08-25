Ученые назвали главный симптом алкоголизма на ранней стадии

Специалисты нашли простой способ распознать алкоголизм еще на начальном этапе, чтобы предупредить и остановить нелегкую болезнь было как можно раньше. О том, как справится с данной проблемой, рассказывает психолог Наталия Колодяжная, - пишет издание hochu.ua

Об этом деликатном вопросе мы слышали не раз. Алкоголик – человек, который не может контролировать употребление спиртных напитков. И для того, чтобы проверить, есть ли у человека предрасположенность к алкоголизму, нужно взять с него обещание, что длительный период времени он алкоголь употреблять не будет.

Алкоголизм на ранней стадии. Фото: unsplash. Герри ван дер Вальт

Человек может с легкостью согласиться на такое предложение, но спустя некоторое время, не сможет его сдержать. Исход ситуации говорит сам за себя.

Психолог Наталия Колодяжная рекомендует в таком случае максимально снизить давление на человека, оставив всю ответственность на нем самом. Иначе это может только усилить пагубную тягу к алкоголю.

Также психолог утверждает, что одним из самых эффективных способов побороть алкоголизм на ранней стадии, является новое увлечение. Сюда можно отнести практически всё: от путешествий до уроков рисования.





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