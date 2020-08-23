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Как улучшить работу мозга: врач назвал простой способ

Улучшить мозговое кровообращение помогает массаж ушных раковин

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Постоянные стрессы, усталость и нагрузка негативно влияют на многие процессы нашего организма, в частности, на мозговое кровообращение, в результате чего, работа мозга ухудшается. Врач-невропатолог Игорь Орлов изданию Sputnik рассказал, что нужно делать, чтобы предотвратить такое состояние.

Специалист рекомендует делать массаж, чтобы улучшить кровообращение мозга. И в первую очередь, массировать нужно голову, мочки ушей, а также кисти рук и стоп.  Активные точки в этих участках тела помогают повысить скорость реакции, запускают работу центральной нервной системы, снижают стресс и приводят давление в норму.

Как улучшить работу мозга: врач назвал простой способ

Врач говорит, что подушечки пальцев кистей и стоп обладают особенно сильным влиянием на работу нервной системы, если их активно массировать или опустить в горячую воду, тогда мозговое кровообращение быстрее нормализуется. Но при этом, движения должны быть плавными и мягкими, без болевых ощущений.

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