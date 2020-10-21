Ученые выяснили, как остановить выпадение волос

Доцент Хельсинкского университета Сара Викстрем вместе со своими коллегами нашла биологический механизм, который поможет предотвратить выпадение волос. Результаты проведенной работы ученые опубликовали в издании Cell Metabolism journal, передает lenta.

Как остановить выпадение волос. Фото: unsplash

Так, специалистам удалось узнать, что стволовые клетки волосяных фолликулов, которые отвечают за процесс роста волос, могут продлевать их жизнь, благодаря активации различных метаболических состояний. Сначала они провели не один эксперимент на грызунах, прежде чем установили, что главную роль в этом процессе играет белковая структура под названием Rictor.

Сара Викстрем рассказывает, что все дело в идентифицированных стволовых клетках, которые позволяют детально изучить регенеративные механизмы. И если получится остановить нарушение этих механизмов, то таким образом можно остановить процесс выпадения волос.

Специалисты пришли к выводу, что недостаток белка Rictor, который является ключевым в переключении метаболических состояний стволовых клеток, может привести к облысению. А если же позаботиться о правильной работе этого белка, то волосяные фолликулы будут максимально долго сохранять свою функциональность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о лучшем природном средстве от выпадения волос.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!