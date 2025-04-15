Ученые разрушили большой миф о вине: люди в это верили годами

В течение многих лет красное вино славилось как напиток с якобы защитными свойствами против рака. В центре этой идеи находился ресвератрол – антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре. Его считали "секретным ингредиентом", придающим красному вину уникальную пользу для здоровья, однако ученые разрушили этот миф.

Ученые развенчали миф о пользе вина. Фото из открытых источников

Команда исследователей из Школы общественного здравоохранения Университета Брауна провела масштабный анализ 42 научных работ, в которых приняло участие 96 тыс. человек. Их вывод свидетельствует, что вино не имеет особых защитных свойств против рака. Кроме того, вино содержит этанол – вещество, которое превращается в организме в канцерогенный ацетальдегид.

"Мы хотели лучше понять влияние потребления вина на риск развития рака и проверить, действительно ли красное вино является более здоровым выбором, чем белое", — объясняет соавтор исследования Юнюн Чо.

Результаты показали, что употребление любого вина не снижает вероятность развития онкологических заболеваний. При этом как красное, так и белое вино все равно повышают риск рака из-за содержания алкоголя. По данным Международного агентства по исследованию рака, в 2020 году около 4,1% из всех новых 741 тыс. случаев рака в мире были связаны с употреблением алкоголя.

Также ученые разрушили миф о пользе ресвератрола. Красное вино содержит большее количество ресвератрола, который образуется благодаря ферментации кожицы винограда. В лабораторных условиях это соединение действительно демонстрирует способность подавлять рост раковых клеток, включая клетки рака груди, кожи и простаты. Именно эти эксперименты дали толчок популярности теории о "пользе" красного вина.

Однако в реальных условиях организм человека очень быстро расщепляет ресвератрол, и лишь незначительное количество его попадает в кровь. Исследователи подсчитали, что такого количества недостаточно, чтобы получить положительный эффект, наблюдаемый в лаборатории.

Ученые приходят к выводу, что независимо от цвета и сорта вино остается алкогольным напитком, а его регулярное употребление связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

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