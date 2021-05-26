Ученые объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате

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Светлана Шкурупий
Чтобы
сон был комфортным и приятным, необходимо позаботиться о многих факторах:
матрасе, подушке и даже температуре в комнате. Американские специалисты
говорят, что спать лучше всего в прохладной комнате. Почему так?
сон в прохладной комнате (фото из открытых источников)
Ученые
в ходе исследования выяснили, что прохладная температура во время ночного
отдыха улучшает обменные процессы. Они рассказали, что в организме есть белый и
бурый вид жира. Белый – это обычные жировые отложения, а вот бурый — обеспечивает
генерацию тепла. И сон в прохладной
комнате, как оказалось, повышает уровень именно бурого жира.
Исследователи
сделали такие выводы исходя из результатов эксперимента, который длился в течение четырех месяцев. Они наблюдали за состоянием здоровья 5 участников, которые
спали с контролируемой температурой. Также ученые фиксировали, сколько они
употребляют калорий.
В
течение первого дня эксперимента во время сна добровольцы поддерживали в
комнате нейтральную температуру — 24°C, во второй месяце ее снизили до 19 °C и
снова подняли до нейтральной. И в третьем месяце температура в спальне
достигала 27 °C.
Исследователи
выяснили, что прохладная температура более положительно влияла на организм и за
месяц у добровольцев увеличился уровень бурого жира в организме, при чем почти
в два раза. А это улучшило их чувствительность к инсулину. Кроме того,
участники эксперимента за 1 месяц сжигали больше калорий.
Напомним,
если верить исследованиям ученых, на нашу нервную систему сильно влияют
мобильные игры и переписки на телефоне перед сном.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие проблемы может вызвать сон на животе.
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