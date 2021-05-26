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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате
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Ученые объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате

Ученые из Национального института здоровья США рассказали, что спать нужно в прохладной комнате, потому что это полезно для организма

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы сон был комфортным и приятным, необходимо позаботиться о многих факторах: матрасе, подушке и даже температуре в комнате. Американские специалисты говорят, что спать лучше всего в прохладной комнате. Почему так?

Ученые объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате

сон в прохладной комнате (фото из открытых источников)

Ученые в ходе исследования выяснили, что прохладная температура во время ночного отдыха улучшает обменные процессы. Они рассказали, что в организме есть белый и бурый вид жира. Белый – это обычные жировые отложения, а вот бурый — обеспечивает генерацию тепла.  И сон в прохладной комнате, как оказалось, повышает уровень именно бурого жира.

Исследователи сделали такие выводы исходя из результатов эксперимента, который длился в течение четырех месяцев. Они наблюдали за состоянием здоровья 5 участников, которые спали с контролируемой температурой. Также ученые фиксировали, сколько они употребляют калорий.

В течение первого дня эксперимента во время сна добровольцы поддерживали в комнате нейтральную температуру — 24°C, во второй месяце ее снизили до 19 °C и снова подняли до нейтральной. И в третьем месяце температура в спальне достигала 27 °C.

Исследователи выяснили, что прохладная температура более положительно влияла на организм и за месяц у добровольцев увеличился уровень бурого жира в организме, при чем почти в два раза. А это улучшило их чувствительность к инсулину. Кроме того, участники эксперимента за 1 месяц сжигали больше калорий.

Напомним, если верить исследованиям ученых, на нашу нервную систему сильно влияют мобильные игры и переписки на телефоне перед сном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие проблемы может вызвать сон на животе.


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Источник: https://curiosity.com/topics/why-you-should-sleep-in-a-cold-bedroom-curiosity/
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