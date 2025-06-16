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Ученые назвали время, когда тренировки улучшают здоровье сердца и легких

Ученые назвали лучшее время для тренировок, чтобы улучшить здоровье сердца и легких

сегодня, 14:05
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Кречмаровская Наталия

Физическая активность в любое время суток приносит пользу однако, по данным исследователей, чтобы улучшить здоровье сердца и легких, следует тренироваться утром.

Ученые назвали время, когда тренировки улучшают здоровье сердца и легких

Тренировка. Иллюстративное фото

Причина выбора именно этого времени суток связана с циркадными ритмами или естественными 24-часовыми часами организма, пишет издание Independent.

"Циркадные часы помогают регулировать определенные функции, включая высвобождение гормонов и температуру тела. Это указывает на то, что время суток, когда человек наиболее активен, может влиять на то, насколько хорошо он работает", — объясняет доктор Карин Эссер, заведующий кафедрой физиологии и старения Медицинского колледжа Университета Флориды, пишет издание.

Отмечается, что у пожилых людей "более ритмичная активность и более раннее время пиковой активности были связаны с лучшей кардиореспираторной подготовкой и энергией во время ходьбы". К такому выводу пришла группа международных ученых, пишет издание.

"Важно отметить, что каждый человек имеет хронотип, или естественное преимущество организма по поводу бодрствования и сна в определенное время суток, согласно данным Фонда сна. Знание вашего хронотипа и соответствующий выбор времени для вашей деятельности может существенно повлиять на ваше здоровье и физическую форму", — пишет издание.

Специалисты рекомендуют взрослым не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю и два дня заниматься укреплением мышц. Уверяют, что это поможет снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, а также других негативных последствий для здоровья.

Напомним: портал "Комментарии" писал о лучшем завтраке для здоровья сердца.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/heart-lung-health-exercise-time-b2769100.html
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