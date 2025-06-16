Ученые назвали время, когда тренировки улучшают здоровье сердца и легких

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Физическая активность в любое время суток приносит пользу однако, по данным исследователей, чтобы улучшить здоровье сердца и легких, следует тренироваться утром.
Тренировка. Иллюстративное фото
Причина выбора именно этого времени суток связана с циркадными ритмами или естественными 24-часовыми часами организма, пишет издание Independent.
Отмечается, что у пожилых людей "более ритмичная активность и более раннее время пиковой активности были связаны с лучшей кардиореспираторной подготовкой и энергией во время ходьбы". К такому выводу пришла группа международных ученых, пишет издание.
Специалисты рекомендуют взрослым не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю и два дня заниматься укреплением мышц. Уверяют, что это поможет снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, а также других негативных последствий для здоровья.
Напомним: портал "Комментарии" писал о лучшем завтраке для здоровья сердца.
Новости