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Ученые назвали способ избежать заражения коронавирусом

Специалисты порекомендовали использовать увлажнитель воздуха

сегодня, 17:25
Автор:

Елизавета Черных

По официальным данным, в мире уже зафиксирован 81 миллион случай заражения коронавирусом. Поэтому многие ученые со всего мира изо всех сил пытаются предотвратить распространение заболевания и уберечь людей от его пагубных последствий. Ученые из политехнического университета Вирджинии назвали способ, который поможет избежать риска заражения коронавирусом. Специалисты порекомендовали использовать увлажнитель воздуха.

Ученые назвали способ избежать заражения коронавирусом

ФОТО: Из открытых источников

По мнению экспертов, стоит увлажнять воздух на уровне выше 40 процентов, но не выше 60 в зимний период. Ученые утверждают, что при создании таких условий, вирус может погибнуть, а слизистая оболочка органов дыхания человека будет работать лучше, нежели при сухом воздухе. 

Исследователь Аджит Ахлават, а также его коллеги продемонстрировали, что вероятность передачи коронавирусной инфекции во влажном помещении гораздо ниже, чем в помещении с сухим воздухом. Эксперты связывают это с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и могут дольше сохранять способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавирусной инфекции подвергается разрушению быстрее. 

Ученые также отметили, что поддерживать чрезмерную влажность помещения не стоит, ведь это способствует образованию плесени, которая влечет за собой риск астмы и других аллергических реакций. 

Напомним, что ранее специалисты, работающие в организации Blood Pressure UK обнародовали неожиданный признак наличия сердечно-сосудистых заболеваний у человека. По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку. 



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/28/humide/
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