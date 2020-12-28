Ученые назвали способ избежать заражения коронавирусом

По официальным данным, в мире уже зафиксирован 81 миллион случай заражения коронавирусом. Поэтому многие ученые со всего мира изо всех сил пытаются предотвратить распространение заболевания и уберечь людей от его пагубных последствий. Ученые из политехнического университета Вирджинии назвали способ, который поможет избежать риска заражения коронавирусом. Специалисты порекомендовали использовать увлажнитель воздуха.

ФОТО: Из открытых источников

По мнению экспертов, стоит увлажнять воздух на уровне выше 40 процентов, но не выше 60 в зимний период. Ученые утверждают, что при создании таких условий, вирус может погибнуть, а слизистая оболочка органов дыхания человека будет работать лучше, нежели при сухом воздухе.

Исследователь Аджит Ахлават, а также его коллеги продемонстрировали, что вероятность передачи коронавирусной инфекции во влажном помещении гораздо ниже, чем в помещении с сухим воздухом. Эксперты связывают это с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и могут дольше сохранять способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавирусной инфекции подвергается разрушению быстрее.

Ученые также отметили, что поддерживать чрезмерную влажность помещения не стоит, ведь это способствует образованию плесени, которая влечет за собой риск астмы и других аллергических реакций.

Напомним, что ранее специалисты, работающие в организации Blood Pressure UK обнародовали неожиданный признак наличия сердечно-сосудистых заболеваний у человека. По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!