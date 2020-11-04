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Ученые назвали продукты, которые могут вызывать головную боль

Вся проблема мигрени заключается в гистамине

сегодня, 17:09
Автор:

Елизавета Черных

Почти все привыкли обвинять стрессы, напряжение и усталость в появлении головной боли. Однако, мало, кто знает, что мигрень может появляться из-за неправильного питания, в частности в связи с употреблением некоторых продуктов. 

Ученые назвали продукты, которые могут вызывать головную боль

Фото: 24 Канал

В результате исследования причин появление боли в голове, ученые из Центрального госпиталя Испании сообщили, что проблема заключается в гистамине — амин, который регулирует множество биологических процессов. Вещество, попадая в кровь, не распадается, а наоборот накапливается, что в итоге и приводит к мигрени. Больше всего гистамина содержится в голубых сырах, вине, авокадо, апельсинах и колбасах.

Ученые также уверены, что отказ от употребления йогуртов, квашеной капусты, сухофруктов и баклажанов тоже уменьшит риск появления головной боли. Также эксперты подчеркнули, что если вы не хотите спровоцировать мигрень, вам стоит перестать употреблять напитки с пищевыми красителями. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о топе продуктов, которые нужно добавить в свой рацион в ноябре. 





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Источник: https://live24.ru/
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