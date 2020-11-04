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Добавьте в свой рацион: ТОП-5 продуктов ноября

Эти продукты богаты на витамины и ценные вещества

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Зима не радует нас таким изобилием овощей и фруктов, как лето, но, тем не менее, рацион должен быть разнообразным и максимально полезным. В свое меню стоит включить продукты с богатым витаминным составом, которые помогут укрепить иммунную системы, и тем самым защитить от простудных заболеваний. Так что же покупать в ноябре?

Добавьте в свой рацион: ТОП-5 продуктов ноября

продукты питания | фото с открытых источников

Облепиха 

Эта ягода — настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов, поэтому она так важна для организма. Плоды облепихи вкуснее в конце осени, когда начинаются первые морозы. Из них получаются вкусные витаминные морсы, компоты, сиропы, а также варенье. Эта ягода богата на витамины С, Е, В, а еще на фолат, калий, фосфор и другие вещества, которые повышают иммунитет, улучшают пищеварение, избавляют от депрессии.

Айва

Как правило, айва созревает в конце осени, а некоторые сорта еще в сентябре. В составе ягод много витаминов, пектиновых соединений, железа, цинка и антиоксидантов. Из айвы можно приготовить варенье, повидло, компот и другие блюда. Плоды ягоды обладают общеукрепляющими свойствами, помогают при сердечных проблемах и малокровье. 

Гранат

Гранат должен периодически появляться в вашем рационе, потому что с его помощью можно укрепить сосуды, нормализовать давление, снизить уровень гемоглобина, а также укрепить иммунную систему. Плоды используют для приготовления напитков и различных заправок. Очень полезен натуральный гранатовый сок. 

Грецкие орехи

Не только вкусными, но и очень полезными являются грецкие орехи, которые дозревают в конце осени. В их составе есть витамины А, С, В, Е, а также цинк, магний, йод, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают уровень "плохого" холестерина в крови, а еще помогают при анемии.

Топинамбур

Этот модный суперфуд богат на аминокислоты, витамины и другие полезные вещества, поэтому эффективно помогает бороться с проблемами желудочно-кишечного тракта. Топинамбур полезен для сердечно-сосудистой системы, а также он очищает организм от вредных веществ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты можно есть после истечения срока годности.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/711200-8-glavnykh-produktov-noyabrya
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