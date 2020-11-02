Какие продукты можно есть после истечения срока годности

При покупке товара обязательно нужно обратить внимание на его срок годности. Если он истек, то большинство продуктов стоит выбросить в мусорное ведро, но есть и те, которые можно употреблять, несмотря на дату, указанную на упаковке. Что это за продукты?

продукты питания | фото с открытых источников

Эксперты рассказали, что большое значение имеют условия хранения различных товаров. Если соблюдены все требования, тогда продукт может "прожить" дольше своего срока годности. Например, хлеб можно употреблять до тех пор, пока на нем не появится плесень. А вот морковь, цветную капусту и перец, можно употребить после истечения срока годности, даже если на овоще есть 1-2 пятна плесени. Текстура этих продуктов твердая, а это затрудняет попадание бактерий внутрь. Но очаги плесени следует аккуратно вырезать ножом.

Также после истечения срока годности разрешается есть арахис, но только в том случае, если он не стал мягким и не покрылся трещинами.

В список таких продуктов входит еще шпинат. Если листья повяли, их не стоит употреблять в свежем виде, но вполне можно приготовить и добавить в какое-то блюдо. В холодильнике может долго храниться и твердый сыр (в закрытой упаковке — полгода, а после открытия — 4 месяца). Если вы заметили на нем плесень, то ее можно срезать ножом.

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