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Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог назвал продукты для сжигания жира ночью
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Диетолог назвал продукты для сжигания жира ночью

Вечером стоит отказаться от сладких продуктов

сегодня, 03:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди стараются не употреблять пищу после шести вечера, чтобы сохранить фигуру. Но оказывается, что есть продукты, которые способствуют сжиганию жира ночью, поэтому они отлично подходят для вечерней трапезы. Об этом рассказал доктор медицинских наук Алексей Ковальков, передает издание Ukrhealth.

Диетолог назвал продукты для сжигания жира ночью

Специалист отметил, что правильный набор продуктов на ужин поможет организму поддерживать активные обменные процессы. Дело в том, что во время сна выделяется соматотропин — главный жиросжигающий гормон, который действует около одного часа. За это время организм успевает израсходовать 200 граммов жировой ткани. Однако, действие этого гормона может блокироваться инсулином, который повышается за счет употребления сахара. Поэтому, на ночь не нужно злоупотреблять сладкими продуктами.

Самыми оптимальными для вечерней трапезы являются морепродукты, свежие овощи, рыба, мясо, белок. У этих продуктов низкий инсулиновый индекс. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог назвал три важных момента, с которых нужно начинать похудение. 


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