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Ученые назвали напиток, который может снизить риск заболевания коронавирусом

В то же время, как считают эксперты, влияние кофе на организм нужно изучать дальше

сегодня, 20:36
Автор:

Ольга Чародий

Американские ученые из  научного  института провели  ряд исследований и пришли  к выводу, что регулярное потребление кофе способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. Кроме того, есть предположение, что у пожилых  людей, которые часто употребляют кофе, риск  болеть коронавирусом, ниже на 10%.

Ученые назвали напиток, который может снизить риск заболевания коронавирусом

Кофе (фото из открытых источников)

Американские ученые предположили, что в кофе содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.

"Потребление кофе положительно коррелирует с воспалительными биомаркерами, такими как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I), которые также связаны с тяжестью заболевания и смертности от коронавируса", — говорится в статье.

В то же время, как считают эксперты, влияние кофе на  организм нужно изучать  дальше.

"Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что пища может влиять на отдельные аспекты иммунной системы, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Поощрение соблюдения определенных пищевых привычек может быть дополнительным инструментом существующим рекомендациям по защите от COVID-19", — добавили ученые.

Ученые назвали напиток, который может снизить риск заболевания коронавирусом - фото 2

Уточняется, что исследование проводилось на анализе данных более 40 000 человек. Важно! Этот текст — результат творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или ученой степени. Работу не проверяли специалистами с точки зрения медицинской точности и объективности. 

Напомним, кофе — вкусный и популярный напиток, который придает бодрости, сил и энергии. Но у него тоже есть срок годности. Как понять, что кофе испортился и можно ли его употреблять? Эксперты отметили, что зерновой кофе теряет свои вкусовые и полезные качества постепенно, многое зависит от степени обжарки.


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Источник: https://www.wionews.com/science/drinking-coffee-reduces-risk-of-contracting-coronavirus-study-397490
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