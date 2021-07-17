Ученые назвали напиток, который может снизить риск заболевания коронавирусом

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Ольга Чародий
Американские ученые из
научного института провели ряд исследований и пришли к выводу, что регулярное потребление кофе
способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. Кроме того, есть
предположение, что у пожилых людей,
которые часто употребляют кофе, риск
болеть коронавирусом, ниже на 10%.
Кофе (фото из открытых источников)
Американские ученые предположили, что в кофе содержатся
полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут
активировать иммунную систему.
В то же время, как считают эксперты, влияние кофе на организм нужно изучать дальше.
Уточняется, что исследование проводилось на анализе данных более 40 000 человек. Важно! Этот текст — результат творческих исследований автора, который может не иметь медицинского образования или ученой степени. Работу не проверяли специалистами с точки зрения медицинской точности и объективности.
Напомним, кофе — вкусный и популярный напиток, который придает бодрости, сил и энергии. Но у него тоже есть срок годности. Как понять, что кофе испортился и можно ли его употреблять? Эксперты отметили, что зерновой кофе теряет свои вкусовые и полезные качества постепенно, многое зависит от степени обжарки.
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