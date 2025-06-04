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Ученые назвали 6 продуктов, замедляющих старение мужчин

Какие продукты нужно употреблять мужчинам для продления молодости

сегодня, 13:40
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Кречмаровская Наталия

Вопрос замедления старения беспокоит почти всех людей. Чтобы продлить молодость, прибегают к пластическим операциям, употреблению соответствующих препаратов. Однако все может оказаться гораздо проще. Новое исследование выявило шесть продуктов, которые могут замедлить старение мужчин. Все эти продукты растительного происхождения.

Ученые назвали 6 продуктов, замедляющих старение мужчин

Мужчина. Иллюстративное фото

Определенные продукты могут помочь вернуть биологические часы назад, уменьшая эпигенетический возраст, который касается возраста клеток человека.

"Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в рецензируемом журнале Aging Journal, определенные продукты с метил-адаптогенами могут замедлить эпигенетическое старение человека. Метил-адаптогены – это природные соединения, содержащиеся в продуктах растительного происхождения", — пишет издание Independent.

Отметим, что метиладаптогенами называются вещества, которые содержат метильные группы и имеют адаптогенное действие. По данным ученых, эти вещества способны повышать устойчивость организма к различным стрессам и неблагоприятным факторам. Они оказывают влияние на метилирование ДНК, что является важным фактором в процессе старения и развития различных заболеваний.

По данным исследования, эпигенетический возраст снижают следующие продукты:

  • зеленый чай,

  • улун,

  • куркума,

  • розмарин,

  • чеснок,

  • ягоды.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около четырех десятков здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой возраст называют самым сложным для мужчин. Каждый возраст имеет свои вызовы и особенности, но некоторые периоды жизни могут быть особенно сложными для мужчин. Определение "худшего" возраста может быть субъективным, но с медицинской точки зрения, определенные возрастные группы сталкиваются с большим количеством проблем со здоровьем.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/men-anti-aging-foods-diet-b2759581.html
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