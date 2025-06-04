Ученые назвали 6 продуктов, замедляющих старение мужчин

Вопрос замедления старения беспокоит почти всех людей. Чтобы продлить молодость, прибегают к пластическим операциям, употреблению соответствующих препаратов. Однако все может оказаться гораздо проще. Новое исследование выявило шесть продуктов, которые могут замедлить старение мужчин. Все эти продукты растительного происхождения.

Мужчина. Иллюстративное фото

Определенные продукты могут помочь вернуть биологические часы назад, уменьшая эпигенетический возраст, который касается возраста клеток человека.

"Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в рецензируемом журнале Aging Journal, определенные продукты с метил-адаптогенами могут замедлить эпигенетическое старение человека. Метил-адаптогены – это природные соединения, содержащиеся в продуктах растительного происхождения", — пишет издание Independent.

Отметим, что метиладаптогенами называются вещества, которые содержат метильные группы и имеют адаптогенное действие. По данным ученых, эти вещества способны повышать устойчивость организма к различным стрессам и неблагоприятным факторам. Они оказывают влияние на метилирование ДНК, что является важным фактором в процессе старения и развития различных заболеваний.

По данным исследования, эпигенетический возраст снижают следующие продукты:

зеленый чай,

улун,

куркума,

розмарин,

чеснок,

ягоды.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около четырех десятков здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой возраст называют самым сложным для мужчин. Каждый возраст имеет свои вызовы и особенности, но некоторые периоды жизни могут быть особенно сложными для мужчин. Определение "худшего" возраста может быть субъективным, но с медицинской точки зрения, определенные возрастные группы сталкиваются с большим количеством проблем со здоровьем.