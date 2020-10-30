Специалистам из Каролинского института в Швеции удалось узнать, какие факторы способствуют развитию рассеянного склероза. Известно, что от этого аутоиммунного заболевания страдает множество человек во всем мире, передает издание lenta.

Ученые нашли причину прогрессирования рассеяного склероза. Фото: unsplash

Ученые рассказывают, что данное заболевание тяжело лечить, потому что поражается вся нервная система. Но новое научное исследование показало, что у людей с прогрессирующей формой рассеянного склероза состояние обостряется при пониженной активности гена ATG7. Этот белок помогает разрушать поврежденные оболочки нейронов. Прогресс в лечении возможен, но после 10-20 лет после диагностирования этой болезни состояние может резко ухудшиться. И на данный момент еще не придумали лекарство, которое поможет избежать негативных последствий. Поэтому новый установленный факт является крайне важным, потому что поможет изучить эту проблему более глубоко.

Рассеянный склероз является очень опасным заболеванием, потому что клетки иммунной системы человека начинают "нападать" на оболочку нервных волокон. Сначала немеют конечности, а после может наступить слепота, паралич или даже летальный исход.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга. Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее, они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга.



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