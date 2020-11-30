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Елизавета Черных
Американские диетологи уверены, что чай может быть самым здоровым напитком на планете. Множество исследований доказывают, что чай может снижать риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также стать действенным средством для снижения веса. Эксперты назвали три вида чая, которые помогут похудеть.
ФОТО: Из открытых источников
Зеленый чай
Прежде чем начать тренировку, воспользуйтесь преимуществами физических упражнений для сжигания жира, выпив чашку зеленого чая. В недавнем 12-недельном исследовании, участники которого сочетали ежедневную привычку пить 3-4 чашки зеленого чая каждый день с 25-минутной тренировкой, потеряли в среднем на два килограмма больше, чем те, кто не пил чай.
Чай улун
Это легкий цветочный чай, который, как и зеленый чай, также богат катехинами, которые способствуют снижению веса за счет повышения способности вашего организма усваивать липиды (жиры). Исследование, опубликованное в Китайском журнале интегративной медицины, показало, что участники, которые регулярно пили чай улун, потеряли около трех килограммов в течение шестинедельного периода.
Чай с лимоном
Этот чай может помочь бороться с вздутием живота благодаря содержанию D-лимонена. Антиоксидантное соединение, которое содержится в масле цедры цитрусовых, с древних времен использовалось из-за его мочегонного эффекта. Но до недавнего времени не было научных открытий, подтверждающих эти утверждения. Исследование на животных, опубликованное в Европейском журнале фармакологии, подтвердило, что D-лимонен оказывает терапевтическое действие на метаболические нарушения у мышей с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров.
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