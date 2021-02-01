Три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки

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Седлецкая Татьяна
Вакцинация против ветрянки может показаться излишней, потому что ветряная
оспа у детей (также известная как ветрянка) обычно является относительно легкой
болезнью. Но сегодня большинство экспертов
рекомендуют вакцину от ветряной оспы. И вот почему:
Вакцинация детей. Фото: shutterstock
Если ваш ребенок заболеет ветрянкой, у него возникнет
сыпь в виде зудящих и болезненных волдырей, сопровождающихся лихорадкой и усталостью.
Если пузырьки заражаются, малышу могут понадобиться антибиотики. Сыпь также
может оставить постоянные шрамы на лице.
Ветряная оспа может быть серьезной и даже смертельной.
Перед вакциной ветряная оспа вызывала в среднем 10600 госпитализаций и 100-150
смертей в год – и это только в одной стране! Осложнения включали пневмонию и
тяжелые кожные инфекции.
Вакцина защищает детей от худшего протекания этой
болезни. Две дозы на 98% эффективны при профилактике ветряной оспы, а
вакцинированные дети, которые заболевают ветрянкой, имеют только очень мягкие
симптомы – меньше сыпи на теле, отсутствие высокой температуры и слабости в
теле.
Опоясывающий лишай появляется, когда вирус ветряной оспы,
который живет вечно в центральной нервной системе, "снова пробуждается" и
становится активным. Люди, которые были вакцинированы от ветряной оспы, все еще
могут получить опоясывающий лишай, но будут иметь гораздо менее серьезный
случай, чем те, у кого была сама болезнь.
Рекомендуемое
количество доз: две прививки с перерывом не менее трех месяцев друг от друга.
Рекомендуемый
возраст: от 12 до 15 месяцев; от 4 до 6 лет.
Ребенок, у которого когда-либо была угрожающая жизни
аллергическая реакция на желатин или антибиотик неомицин не должны проходить
иммунизацию. Если у ребенка была серьезная аллергическая реакция на первую
вакцинацию от ветрянки, он не должен получать вторую прививку.
Тяжелые аллергические реакции редки, но возможны с любой
вакциной. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, имеет ли ваш ребенок
негативную реакцию.
Ранее "Комментарии" писали про самые распространенные болезни — чем и когда болеют дети.
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