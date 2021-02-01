Три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки

Вакцинация против ветрянки может показаться излишней, потому что ветряная оспа у детей (также известная как ветрянка) обычно является относительно легкой болезнью. Но сегодня большинство экспертов рекомендуют вакцину от ветряной оспы. И вот почему:

Вакцинация детей. Фото: shutterstock

Если ваш ребенок заболеет ветрянкой, у него возникнет сыпь в виде зудящих и болезненных волдырей, сопровождающихся лихорадкой и усталостью. Если пузырьки заражаются, малышу могут понадобиться антибиотики. Сыпь также может оставить постоянные шрамы на лице.

Ветряная оспа может быть серьезной и даже смертельной. Перед вакциной ветряная оспа вызывала в среднем 10600 госпитализаций и 100-150 смертей в год – и это только в одной стране! Осложнения включали пневмонию и тяжелые кожные инфекции.

Вакцина защищает детей от худшего протекания этой болезни. Две дозы на 98% эффективны при профилактике ветряной оспы, а вакцинированные дети, которые заболевают ветрянкой, имеют только очень мягкие симптомы – меньше сыпи на теле, отсутствие высокой температуры и слабости в теле.

Опоясывающий лишай появляется, когда вирус ветряной оспы, который живет вечно в центральной нервной системе, "снова пробуждается" и становится активным. Люди, которые были вакцинированы от ветряной оспы, все еще могут получить опоясывающий лишай, но будут иметь гораздо менее серьезный случай, чем те, у кого была сама болезнь.

Рекомендуемое количество доз: две прививки с перерывом не менее трех месяцев друг от друга.

Рекомендуемый возраст: от 12 до 15 месяцев; от 4 до 6 лет.

Ребенок, у которого когда-либо была угрожающая жизни аллергическая реакция на желатин или антибиотик неомицин не должны проходить иммунизацию. Если у ребенка была серьезная аллергическая реакция на первую вакцинацию от ветрянки, он не должен получать вторую прививку.

Тяжелые аллергические реакции редки, но возможны с любой вакциной. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, имеет ли ваш ребенок негативную реакцию.

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