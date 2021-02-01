logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.02.2021

BTC/USD

34111.63

ETH/USD

1329.18

LTC/USD

132.30

НБУ 01.02.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.20

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки
commentss НОВОСТИ Все новости

Три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки

Некоторые родители считают, что лучше позволить своим детям заразиться ветряной оспой, чтобы они получили иммунитет к болезни «естественным» образом

сегодня, 12:11
Автор:

Седлецкая Татьяна

Вакцинация против ветрянки может показаться излишней, потому что ветряная оспа у детей (также известная как ветрянка) обычно является относительно легкой болезнью. Но сегодня большинство экспертов рекомендуют вакцину от ветряной оспы. И вот почему:

Три важных факта в пользу вакцинации от ветрянки

Вакцинация детей. Фото: shutterstock

Если ваш ребенок заболеет ветрянкой, у него возникнет сыпь в виде зудящих и болезненных волдырей, сопровождающихся лихорадкой и усталостью. Если пузырьки заражаются, малышу могут понадобиться антибиотики. Сыпь также может оставить постоянные шрамы на лице. 

Ветряная оспа может быть серьезной и даже смертельной. Перед вакциной ветряная оспа вызывала в среднем 10600 госпитализаций и 100-150 смертей в год – и это только в одной стране! Осложнения включали пневмонию и тяжелые кожные инфекции.

Вакцина защищает детей от худшего протекания этой болезни. Две дозы на 98% эффективны при профилактике ветряной оспы, а вакцинированные дети, которые заболевают ветрянкой, имеют только очень мягкие симптомы – меньше сыпи на теле, отсутствие высокой температуры и слабости в теле.

Опоясывающий лишай появляется, когда вирус ветряной оспы, который живет вечно в центральной нервной системе, "снова пробуждается" и становится активным. Люди, которые были вакцинированы от ветряной оспы, все еще могут получить опоясывающий лишай, но будут иметь гораздо менее серьезный случай, чем те, у кого была сама болезнь.

Рекомендуемое количество доз: две прививки с перерывом не менее трех месяцев друг от друга.

Рекомендуемый возраст: от 12 до 15 месяцев; от 4 до 6 лет.

Ребенок, у которого когда-либо была угрожающая жизни аллергическая реакция на желатин или антибиотик неомицин не должны проходить иммунизацию. Если у ребенка была серьезная аллергическая реакция на первую вакцинацию от ветрянки, он не должен получать вторую прививку.

Тяжелые аллергические реакции редки, но возможны с любой вакциной. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, имеет ли ваш ребенок негативную реакцию.

Ранее "Комментарии" писали про самые распространенные болезни — чем и когда болеют дети. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/health/vaccines/chicken-pox/the-chickenpox-vaccine/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ