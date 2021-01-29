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Чем и когда болеют дети: самые распространенные болезни

Зная общие симптомы болезней, и когда вашему ребенку нужно обратиться к врачу, вы можете существенно облегчить состояние здоровья малыша

сегодня, 12:54
Автор:

Седлецкая Татьяна

 "Иммунная система маленького ребенка еще не создала барьер для многих инфекций, поэтому малыш гораздо более подвержен болезням, чем дети старшего возраста, которые создали иммунитет ко многим болезнетворным микроорганизмам", — говорит Джоан Кокс, заместитель начальника в Бостонской детской больнице.

Чем и когда болеют дети: самые распространенные болезни

Ребенок болеет. Фото: depositphotos

Наиболее распространенные заболевания среди детей младшего возраста и способы их решения.

Простуда

Вы, вероятно, знаете правило лечить легкую лихорадку, насморк, кашель и боль в горле с помощью большого количества жидкости и отдыха. Если ваш малыш испытывает сильный дискомфорт, детский ибупрофен или ацетаминофен могут помочь уменьшить лихорадку. Используйте солевой раствор капель в нос с последующим носовым аспиратором для всасывания слизи. Это очистит носовые проходы и ослабит дренаж в задней части горла. Большинство детей оправятся от простуды в течение пяти-семи дней.

ОРВИ

Дети до 2 лет являются наиболее восприимчивыми к данному вирусу. Острая респираторная вирусная инфекция поражает легкие. В большинстве случаев симптомы являются относительно незначительными и отражают симптомы простуды. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, около 150 000 детей в год госпитализируются с диагнозом ОРВИ. Немедленно позвоните своему педиатру, если ваш ребенок дышит очень быстро, во время дыхания слышится свист, или ребенок испытывает трудности с дыханием или отказывается пить жидкость.

Детская розеола

Некоторые дети испытывают такие симптомы, как высокая температура, насморк, кашель, а позднее пятнистая сыпь, которая начинается на груди и распространяется по телу. Хотя болезнь обычно протекает около недели, обратитесь к своему педиатру, если лихорадка вашего ребенка длится дольше трех дней.

Гастроэнтерит

Эта болезнь вызывает рвоту, диарею и боли в животе. Очень многие вирусы могут вызвать гастроэнтерит. В большинстве случаев гастроэнтерит проходит в течение нескольких дней и не требует ничего, кроме отдыха и достаточного питья. Убедитесь, что ваш ребенок потребляет достаточное количество жидкости для предотвращения обезвоживания.

Ранее "Комментарии" писали, как подготовить ребенка к вакцинации.


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Источник: https://www.parents.com/health/the-10-most-common-childhood-illnesses/
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