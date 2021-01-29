Чем и когда болеют дети: самые распространенные болезни

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Седлецкая Татьяна
Ребенок болеет. Фото: depositphotos
Наиболее распространенные заболевания среди детей младшего возраста и
способы их решения.
Простуда
Вы, вероятно, знаете правило лечить легкую лихорадку, насморк, кашель и
боль в горле с помощью большого количества жидкости и отдыха. Если ваш малыш
испытывает сильный дискомфорт, детский ибупрофен или ацетаминофен могут помочь
уменьшить лихорадку. Используйте солевой раствор капель в нос с последующим
носовым аспиратором для всасывания слизи. Это очистит носовые проходы и ослабит
дренаж в задней части горла. Большинство детей оправятся от простуды в течение
пяти-семи дней.
ОРВИ
Дети до 2 лет являются наиболее восприимчивыми к данному вирусу. Острая респираторная вирусная инфекция поражает легкие. В большинстве случаев симптомы являются относительно незначительными и отражают симптомы простуды. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, около 150 000 детей в год госпитализируются с диагнозом ОРВИ. Немедленно позвоните своему педиатру, если ваш ребенок дышит очень быстро, во время дыхания слышится свист, или ребенок испытывает трудности с дыханием или отказывается пить жидкость.
Детская розеола
Некоторые дети испытывают такие симптомы, как высокая температура, насморк,
кашель, а позднее пятнистая сыпь, которая начинается на груди и
распространяется по телу. Хотя болезнь обычно протекает около недели, обратитесь
к своему педиатру, если лихорадка вашего ребенка длится дольше трех дней.
Гастроэнтерит
Эта болезнь вызывает рвоту, диарею и боли в животе. Очень многие вирусы
могут вызвать гастроэнтерит. В большинстве случаев гастроэнтерит проходит в течение
нескольких дней и не требует ничего, кроме отдыха и достаточного питья.
Убедитесь, что ваш ребенок потребляет достаточное количество жидкости для
предотвращения обезвоживания.
Ранее "Комментарии" писали, как подготовить ребенка к вакцинации.
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