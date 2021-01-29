Чем и когда болеют дети: самые распространенные болезни

"Иммунная система маленького ребенка еще не создала барьер для многих инфекций, поэтому малыш гораздо более подвержен болезням, чем дети старшего возраста, которые создали иммунитет ко многим болезнетворным микроорганизмам", — говорит Джоан Кокс, заместитель начальника в Бостонской детской больнице.

Ребенок болеет. Фото: depositphotos

Наиболее распространенные заболевания среди детей младшего возраста и способы их решения.

Простуда

Вы, вероятно, знаете правило лечить легкую лихорадку, насморк, кашель и боль в горле с помощью большого количества жидкости и отдыха. Если ваш малыш испытывает сильный дискомфорт, детский ибупрофен или ацетаминофен могут помочь уменьшить лихорадку. Используйте солевой раствор капель в нос с последующим носовым аспиратором для всасывания слизи. Это очистит носовые проходы и ослабит дренаж в задней части горла. Большинство детей оправятся от простуды в течение пяти-семи дней.

ОРВИ



Дети до 2 лет являются наиболее восприимчивыми к данному вирусу. Острая респираторная вирусная инфекция поражает легкие. В большинстве случаев симптомы являются относительно незначительными и отражают симптомы простуды. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, около 150 000 детей в год госпитализируются с диагнозом ОРВИ. Немедленно позвоните своему педиатру, если ваш ребенок дышит очень быстро, во время дыхания слышится свист, или ребенок испытывает трудности с дыханием или отказывается пить жидкость.

Детская розеола

Некоторые дети испытывают такие симптомы, как высокая температура, насморк, кашель, а позднее пятнистая сыпь, которая начинается на груди и распространяется по телу. Хотя болезнь обычно протекает около недели, обратитесь к своему педиатру, если лихорадка вашего ребенка длится дольше трех дней.

Гастроэнтерит

Эта болезнь вызывает рвоту, диарею и боли в животе. Очень многие вирусы могут вызвать гастроэнтерит. В большинстве случаев гастроэнтерит проходит в течение нескольких дней и не требует ничего, кроме отдыха и достаточного питья. Убедитесь, что ваш ребенок потребляет достаточное количество жидкости для предотвращения обезвоживания.

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