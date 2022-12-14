Тотальный запрет курения: первая в мире страна ввела жесткий закон

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Анна Нестерова
Ни для кого не секрет, что курение является одной из самых пагубных привычек в современном мире, так как именно курение наносит урон практически всем системам органов человека.
Вред курения/ Фото из открытых источников
Курение увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и гипертонии в 4-6 раз, а рака легких — в 10. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие люди.
Однако даже самые страшные цифры, неумолимая статистика и проекты по борьбе с курением не способны привести к тому, чтобы люди поголовно отказались от никотиновой зависимости.
В связи с этим, власти Новой Зеландии решили действовать решительно и радикально — они объявили о принятии первого в мире резонансного закона, согласно которому любому местному гражданину, родившемуся с 1 января 2009 года, не будет разрешено покупать сигареты на протяжении всей его жизни, даже когда он станет совершеннолетним по закону.
Таким образом в стране будут бороться с распространением курения среди будущих поколений, что действительно является уникальной практикой.
Ранее "Комментарии" писали о том, как очистить легкие от никотина: специалисты поделились действенными советами. Для улучшения самочувствия недостаточно будет просто бросить курить. Вам необходимо самостоятельно помочь своему организму восстановиться.
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