Тотальный запрет курения: первая в мире страна ввела жесткий закон

Ни для кого не секрет, что курение является одной из самых пагубных привычек в современном мире, так как именно курение наносит урон практически всем системам органов человека.

Вред курения/ Фото из открытых источников

Курение увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и гипертонии в 4-6 раз, а рака легких — в 10. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие люди.

Однако даже самые страшные цифры, неумолимая статистика и проекты по борьбе с курением не способны привести к тому, чтобы люди поголовно отказались от никотиновой зависимости.

В связи с этим, власти Новой Зеландии решили действовать решительно и радикально — они объявили о принятии первого в мире резонансного закона, согласно которому любому местному гражданину, родившемуся с 1 января 2009 года, не будет разрешено покупать сигареты на протяжении всей его жизни, даже когда он станет совершеннолетним по закону.

Таким образом в стране будут бороться с распространением курения среди будущих поколений, что действительно является уникальной практикой.

"Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения станет лучше, сэкономив 5 миллиардов долларов, потому что им не придется лечить связанные с курением болезни, такие как многие виды рака, сердечные приступы, инсульты и другие заболевания. На протяжении десятилетий мы позволяли табачным компаниям сохранять свою долю на рынке, делая их смертоносный продукт все более и более вызывающим привыкание. Это отвратительно и странно", — заявила министр здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл.

Ранее "Комментарии" писали о том, как очистить легкие от никотина: специалисты поделились действенными советами. Для улучшения самочувствия недостаточно будет просто бросить курить. Вам необходимо самостоятельно помочь своему организму восстановиться.

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