Как очистить легкие от никотина: специалисты поделились действенными советами

Всем известно, что курение убивает. Однако даже после того, как вы откажетесь от этой пагубной привычки, ваши легкие и организм в целом продолжат страдать от вредных веществ, скопившихся в дыхательной системе.

Как вывести никотин из организма

В процессе вдыхания сигаретного дыма человек значительно повреждает слизистую оболочку своих дыхательных путей. Именно поэтому у заядлых курильщиков мелкие бронхи закупориваются, легкие темнеют и наполняются слизью, дыхание затрудняется, появляется хронический кашель, одышка и хрипы. Также не стоит забывать о том, что в сигаретном дыме содержится огромное количество вредных веществ, которые накапливаются в организме и провоцируют развитие различных серьезных заболеваний. Ученые установили, что около 80% курильщиков (стаж — более 5 лет) имеют заболевание именуемое "бронхитом курильщика", а также деформированные бронхи.

К счастью, сегодня многие курильщики добровольно отказываются от этой пагубной привычки, выбирают здоровый образ жизни и ожидают, что им сразу полегчает, а все недуги исчезнут сами по себе. Однако не стоит забывать о том, что вы уже значительно повредили свою дыхательную систему и способствовали накоплению в ней большого количества вредных веществ. На полное восстановление и очищение организма у вас уйдет немало времени, однако ускорить процесс помогут советы специалистов.

Как эффективно и быстро очистить легкие от никотина

Чтобы как можно быстрее избавиться от вредных веществ в организме рекомендуем вам прислушаться к следующим рекомендациям:

- занимайтесь дыхательной гимнастикой;

- ежедневно гуляйте на свежем воздухе;

- регулярно посещайте баню;

- делайте ингаляции с добавлением эфирных масел или травяных сборов. Идеально подойдут составы в которых присутствует хвоя, пихта, мята, ромашка, полынь, кедр и липа.

- занимайтесь спортом ( физические нагрузки должны быть умеренными);

- включите в свой рацион правильные продукты, которые содержат фитонциды.

Продукты, которые помогают выводить из организма никотин

Специалисты советуют включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:

— лук и чеснок. Именно в них содержатся фитонциды, которые предотвращают появление инфекций, бактерий и простудных заболеваний.

- грейпфруты и апельсины. Данные цитрусовые являются мощными источниками антиоксидантов, полезных минералов и витаминов. Рекомендуется съедать один фрукт в день.

- имбирь. Его можно добавлять в чай, холодные напитки и различные блюда. Имбирь отлично выводит смолы и токсины, а также облегчает сам процесс дыхания.

- сладкая кукуруза. Этот продукт богат мощным антиоксидантом под названием бета- криптоксантин, который предотвращает развитие рака легких.

- продукты богатые селеном: семечки, крупы, цельнозерновой хлеб, творог, яйца, рыба и морепродукты.

- чай и настойки с хвоей. Рекомендуется для этих целей использовать молодые сосновые иглы.

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