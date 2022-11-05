Как очистить легкие от никотина: специалисты поделились действенными советами

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Анна Нестерова
Как вывести никотин из организма
В процессе вдыхания сигаретного дыма человек значительно повреждает слизистую оболочку своих дыхательных путей. Именно поэтому у заядлых курильщиков мелкие бронхи закупориваются, легкие темнеют и наполняются слизью, дыхание затрудняется, появляется хронический кашель, одышка и хрипы. Также не стоит забывать о том, что в сигаретном дыме содержится огромное количество вредных веществ, которые накапливаются в организме и провоцируют развитие различных серьезных заболеваний. Ученые установили, что около 80% курильщиков (стаж — более 5 лет) имеют заболевание именуемое "бронхитом курильщика", а также деформированные бронхи.
К счастью, сегодня многие курильщики добровольно отказываются от этой пагубной привычки, выбирают здоровый образ жизни и ожидают, что им сразу полегчает, а все недуги исчезнут сами по себе. Однако не стоит забывать о том, что вы уже значительно повредили свою дыхательную систему и способствовали накоплению в ней большого количества вредных веществ. На полное восстановление и очищение организма у вас уйдет немало времени, однако ускорить процесс помогут советы специалистов.
Чтобы как можно быстрее избавиться от вредных веществ в организме рекомендуем вам прислушаться к следующим рекомендациям:
- занимайтесь дыхательной гимнастикой;
- ежедневно гуляйте на свежем воздухе;
- регулярно посещайте баню;
- делайте ингаляции с добавлением эфирных масел или травяных сборов. Идеально подойдут составы в которых присутствует хвоя, пихта, мята, ромашка, полынь, кедр и липа.
- занимайтесь спортом ( физические нагрузки должны быть умеренными);
- включите в свой рацион правильные продукты, которые содержат фитонциды.
Специалисты советуют включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:
— лук и чеснок. Именно в них содержатся фитонциды, которые предотвращают появление инфекций, бактерий и простудных заболеваний.
- грейпфруты и апельсины. Данные цитрусовые являются мощными источниками антиоксидантов, полезных минералов и витаминов. Рекомендуется съедать один фрукт в день.
- имбирь. Его можно добавлять в чай, холодные напитки и различные блюда. Имбирь отлично выводит смолы и токсины, а также облегчает сам процесс дыхания.
- сладкая кукуруза. Этот продукт богат мощным антиоксидантом под названием бета- криптоксантин, который предотвращает развитие рака легких.
- продукты богатые селеном: семечки, крупы, цельнозерновой хлеб, творог, яйца, рыба и морепродукты.
- чай и настойки с хвоей. Рекомендуется для этих целей использовать молодые сосновые иглы.
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