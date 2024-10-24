Топ вещей в спальне, ухудшающих качество сна

Качество сна зависит от многих факторов, и среди них немаловажную роль играет среда, в которой мы спим. Некоторые вещи в спальне могут негативно влиять на наш сон, даже если мы этого не осознаем, сообщает портал "Комментарии".



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Какие вещи мешают сну

Смартфоны, планшеты, телевизоры и другие электронные устройства излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина – гормона, регулирующего наш сон. Использование электронных устройств перед сном может привести к затруднению с засыпанием и ухудшению качества сна.

Яркий свет в спальне может мешать засыпанию и снижать качество сна. Лучше всего использовать мягкое, теплое освещение, способствующее расслаблению. Темнота стимулирует выработку мелатонина, поэтому важно обеспечить тьму в спальне во время сна.

Температура в спальне также оказывает влияние на качество сна. Слишком высокая или слишком низкая температура может привести к дискомфорту и нарушению сна. Оптимальная температура сна составляет около 18-20°C.

Шум может оказывать значительное влияние на качество сна, даже если мы не просыпаемся от него. Постоянный шум фона или внезапные звуки могут нарушать фазы сна и снижать его качество. Использование беруш или белых шумов может помочь уменьшить влияние шума.

Неправильный матрас или подушки могут привести к дискомфорту, боли в спине и шее, что негативно влияет на качество сна. Важно выбирать матрас и подушки, которые обеспечивают правильную поддержку тела и способствуют комфортному сну.

Беспорядки в спальне могут создавать ощущение стресса и тревоги, что затрудняет засыпание и снижает качество сна. Организованная и чистая спальня способствует расслаблению и лучшему сну.

Чтобы улучшить качество сна, стоит убрать лишние вещи и подготовить спальню именно к отдыху.

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