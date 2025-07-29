ТОП симптомов, указывающих на дефицит цинка в организме: почему он так важен

Цинк – это минерал, регулирующий обмен веществ, иммунную систему, заживление ран и рост клеток. Специалисты отмечают, что организм самостоятельно не производит этот минерал, поэтому пищевые продукты и добавки являются ключевыми для получения достаточного количества.

Цинк. Иллюстрационное фото

Дефицит может привести к повышенному риску серьезных инфекций, бесплодию и даже задержке роста, пишет издание Daily mail. Эксперты назвали признаки, которые могут свидетельствовать о дефиците цинка.

Медленно заживающие раны. Цинк является контроллером иммунной системы, особенно на всех стадиях заживления ран. Это помогает стимулировать активность тромбоцитов, что необходимо для свертывания крови и, как было показано, уменьшает воспаление поврежденных тканей.

Выпадение волос. Одна из многих обязанностей цинка включает в себя регулирование роста волос и здоровье волосяных фолликулов, помогая производить кератин, белок, который обеспечивает структурную основу для волос. Это означает, что недостаточное получение может нарушить цикл роста волос, поскольку это ослабляет волосяные фолликулы. Со временем дефицит цинка может привести к утончению и выпадению волос, что в конечном счете приведет к таким состояниям, как очаговая алопеция и мужское облысение.

Акне и сыпь. Дефицит цинка у человека всех возрастов может привести к появлению неприглядных прыщей. Исследователи обнаружили, что цинк может помочь предотвратить сыпь. Это может быть связано с тем, что цинк обладает противовоспалительными свойствами; подобно тому, как он помогает заживлять раны, он уменьшает отек и покраснение кожи.

Хронические болезни и инфекции. Цинк играет определенную роль в синтезе, хранении и секреции инсулина, поэтому его небольшое количество может препятствовать поджелудочной железе, вырабатывая достаточно инсулина. Без инсулина глюкоза накапливается в крови, что приводит к диабету 2 типа.

Утрата зрения. Цинк способствует связи между сетчаткой и мозгом. Сетчатка – это светочувствительный слой нервной ткани в задней части глаза, который принимает сигналы и посылает их в мозг. Без этой линии связи пациенты могут страдать от размытого или обезображенного зрения, что может привести к полной слепоте.

Потеря вкуса. Поскольку цинк необходим для роста и восстановления клеток, его дефицит замедляет регенерацию вкусовых рецепторов, которые со временем разрушаются.

Задержка роста. Цинк необходим для здорового роста из-за его влияния на репликацию ДНК и трансляцию белков. Без достаточного количества клетки не могут должным образом делиться, чтобы ребенок рос. Цинк также стабилизирует структуру белков цинковых пальцев, которые являются факторами транскрипции, связывающими ДНК и контролирующими, какие гены включаются или выключаются. Этот процесс важен при формировании костей, росте и восстановлении тканей, а также эмбрионального развития в утробе матери.

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