ТОП продуктов, которые значительно ускоряют старение женщин

Женская молодость и красота обусловлена генетикой, однако большую роль играют и ежедневные привычки и питание. Продукты, которые ежедневно употребляют и не считают их слишком вредными, могут негативно повлиять на состояние организма — ускорять биологическое старение, влиять на состояние кожи, гормональный баланс и общее самочувствие. Какие продукты следует исключить из рациона, чтобы сохранить молодость и красоту, рассказываем поподробнее.

Молодость. Иллюстративное фото

Жареные продукты

Продукты, содержащие трансжиры и продукты гликации (AGEs), такие, как картофель фри, чипсы, разрушают коллаген и эластин. Со временем это негативно влияет на кожу – упругость теряется, появляются морщины и воспаления. К тому же жареная пища приводит к появлению окислительного стресса, что, в свою очередь, ускоряет клеточное старение.

Сахар и сладости

Нарушить структуру кожи может чрезмерное потребление сахара, так как он вызывает гликацию белков. Чрезмерное потребление сахара также является причиной появления хронического воспаления, которое называют причиной многих возрастных заболеваний. Специалисты советуют отказаться от употребления сладких напитков, печенья, тортов. Лучший вариант – фрукты или темный шоколад.

Обработанное мясо

К хроническому воспалению и нарушениям обмена веществ приводят нитраты, натрий и консерванты, содержащиеся в сосисках, беконе, колбасах. Чрезмерное употребление этих продуктов приводит к деградации коллагена, что негативно влияет на кожу и суставы.

Белый хлеб и рафинированные углеводы

Употребление простых углеводов с высоким гликемическим индексом приводит к резким колебаниям уровня глюкозы в крови. Это способствует гликации и утрате эластичности кожи. Также эти продукты могут являться причиной воспаления и нарушения гормонального баланса.

Алкоголь

Кортизол – гормон стресса – разрушает клетки и ускоряет старение. Его уровень повышает регулярное употребление алкоголя. К тому же алкоголь обезвоживает организм, что приводит к сухости кожи и появлению морщин.

