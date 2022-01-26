ТОП продуктов, которые повышают гемоглобин

Гемоглобином называют белок, образуемый в эритроцитах. В его составе содержится очень много железа, которое нужно организму для обеспечения правильного обмена веществ. Заметить низкий уровень гемоглобина (анемию) не так уж сложно — у человека наблюдается головная боль, бессонница, плохой аппетит, быстрая утомляемость. При низком гемоглобине необходимо поднимать уровень железа в организме. Издание Gazeta.юа рассказывает, с помощью каких продуктов это можно сделать.

Говядина - фото из открытых источников

Отмечается, что в случае низкого гемоглобина требуется включить в рацион больше мясных продуктов и овощей. Усвоению железа из мяса и рыбы способствует витамин С, поэтому также рекомендуется употреблять фрукты.

Мясо (говядина, телятина, свинина). Говядина в этом списке — на первом месте по содержанию железа. Ранее в рекомендациях была печень, однако она считается "фильтром" организма, поэтому специалисты не советуют включать ее в рацион при анемии.

Свекла.Употребление свеклы при низком гемоглобине необходимо продолжать не меньше трех месяцев. В день можно съедать порядка 100-150 грамм вареного овоща или выпивать 30 граммов сока.



Клюква и гранат. Употребление этих продуктов также должно быть длительным — около трех месяцев. При этом в день можно пить до 150 граммов гранатового сока. Из клюквы при анемии полезны узвары или компоты.

Овощи и зелень. Способствуют лучшей усвояемости железа в организме. Лучше отдавать предпочтение помидорам, репчатому луку, тыкве, зеленым овощам и петрушке.

Яблоки. Для лучшего эффекта в день рекомендуется есть по пять-шесть плодов красных сортов.

Орехи. При анемии также полезным будет горсть грецких орехов — 100 граммов, которые разделить до четырех приемов в день.

Ранее "Комментарии" писали о продуктах, которые понижают гемоглобин.

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