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Топ 9 продуктов, богатых кальцием

Кальций — минерал, которого больше других в теле человека.

сегодня, 20:45
Автор:

Ольга Чародий

 Взрослым людям нужно употреблять 1 000 мг кальция в день. Больше всего его содержит:

Топ 9 продуктов, богатых кальцием

Кальций (фото из открытых источников)

 1. Яичная скорлупа ½ чайной ложки размолотой яичной скорлупы покрывает дневную потребность в диетическом кальции. 

 2. Пармезан.   В 100 г продукта содержится 1 184 мг кальция — больше суточной нормы. 

 3. Кунжут. В 100 г этих маленьких семечек содержится 975 мг кальция и 17,7 г белка.

 4. Сардины в масле. В 100 г продукта содержится 24,6 г белка и 6,8 мкг витамина D.  

5. Миндаль. В 100 г миндаля содержится 216 мг кальция и 21,9 г белка. 

6. Чеснок. В 100 г чеснока содержится 181 мг кальция и 6,4 г белка. 

7. Петрушка. В 100 г петрушки — 138 мг кальция и 3 г белка.  

8. Молоко. В 100 г молока содержится 120 мг кальция и 3,3 г белка. 

9. Фундук. В 100 г фундука содержится 114 мг кальция.

Напомним, эксперты выяснили, что многие люди, помимо продуктов питания, получают кальций из специальных добавок. Но повышенный уровень этого элемента может спровоцировать сердечные проблемы, в частности приступ. Ученые говорят, что избыток кальций напрямую связан с камнями в почках и другими заболеваниями. Но если кальций получать только из пищевых источников, он будет иметь более благоприятный эффект. Вместе с этим, доктор Абрамс благодаря исследованию выяснил, что очень хорошее влияние на костную систему человека оказывает магний.

Этот макроэлемент увеличивает прирост минералов в костях, а это очень важно для детей и людей в пожилом возрасте, потому что они наибольше подвержены повышенному риску переломов костей. Найти магний можно в таких продуктах, как авокадо, темный шоколад, бобовых, орехах и других.



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Источник: https://lifehacker.ru/
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