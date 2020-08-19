ТОП-7 правил, которые помогут избежать инсульта

Каждый год инсульт поражает около 140 тысяч украинцев, почти треть из которых – умирает в первый же месяц после удара. Риск инсульта особенно увеличивается при летней жаре, которая сейчас вновь набирает обороты. Потому как в зной загущается кровь, может повыситься уровень сахара в крови и возникнуть нарушение сердечного ритма. А это дополнительно ухудшает работу сосудистой системы, рассказала "Комментариям" врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере" Татьяна Майкова.

Существует несколько правил, которые помогут предотвратить инсульт.

Во-первых, это профилактические меры. Те, кому за 50, должны не реже раза в год приходить на профосмотр к невропатологу и кардиологу, проходить ЭКГ сердца и сдавать коагулограмму (проверять свертываемость крови), а также следить за уровнем сахара в крови (2 раза в год). А люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, находящиеся в зоне риска, должны обязательно проводить профилактическую терапию в период обострений.

Во-вторых, нужно избегать стрессов. Потому как к инсульту могут привести не только скачки давления, но и недосыпы, злоупотребление кофе и алкоголем, бурные эмоции, а также летняя жара. Все эти факторы являются стрессом для центральной нервной системы, которая отвечает за работу и состояние сосудов.

В-третьих, для профилактики загущения крови (и как следствие – тромбов, которые могут быть причиной нарушения мозгового кровообращения) съедайте стакан любых ягод или три помидора в день: в их составе аспиринсодержащие вещества, которые разжижают кровь.



В-четвертых, для поддержания оптимальной текучести крови пейте ежедневно не меньше двух литров жидкости (воды, травяных чаев).

В-пятых, ложиться спать следует до 23.00 (чтобы сон имел не только нужно количество часов, но и качество).



В-шестых, надо больше двигаться. Устраивайте ежевечерние пешие прогулки в приятном темпе примерно по 40 минут. Они работают как кардиостимулятор и снимают нервное напряжение. Как следствие – упреждают спазмы сосудов из-за стресса.

В-седьмых, не забывайте о правильном питании, а это – баланс овощей, мяса, рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. Тогда у нашего организма будут силы на борьбу с различными недугами.

Напомним, что инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой и спазмом сосудов (ишемический инсульт - более распространен) или кровоизлиянием в мозг (геморрагический). Любой из видов инсульта опасен и может привести к смерти человека, а пациента, успешно пережившего приступ, оставить инвалидом. Нарушение кровоснабжения лишает клетки мозга кислорода, и они погибают. С их смертью у человека может ухудшиться зрение, слух, нарушиться способность говорить и даже ходить.

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