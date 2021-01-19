Топ 7 фактов про Крещение

Первое освящение воды проводится накануне церковного праздника — в Крещенский Сочельник, 18 января. Второе – в сам день праздника.



Девушка в проруби (фото из открытых источников)

1. Первое упоминание о нем можно найти в III веке у христианского богослова Климента Александрийского.

2. Христос был крещен в Иордане Иоанном Предтечей. Затем он вознес молитву, во время которой народу впервые явилась Святая Троица.

3. Постящиеся традиционно в канун Крещения готовили сочиво – пшеничный напиток с изюмом на меду. Отсюда и название Крещенского кануна – Сочельник

4. Агиасма – крещенская вода – используется верующими весь год. Считается, что она имеет целебные свойства.

5. Христиане считают, что даже капля святой воды способна передать свои качества воде неосвященной, поэтому если агиасма заканчивается, ее разбавляют обычной водой.

6. В католических костелах освящается также мел и ладан 7. Окунание в купели – не обязательный атрибут праздника. Немощным и детям рекомендуется просто умываться святой водой.

Напомним, несмотря на то, что большинство людей полагают, что купание на Крещение Господне является не только безопасным для здоровья, а еще и помогает укрепить иммунитет, следует помнить, что это не совсем так. В Центре общественного здоровья Украины рассказали, действительно ли одноразовое купание на Крещение может укрепить организм. В организации отметили, что купание в холодной воде может быть полезным для здоровья, лишь в том случае, если закаляться регулярно. Однако в Центре отметили, что если уже вы решились искупаться в ледяной воде, то стоить соблюдать несколько советов, которые уменьшат риск принести вред здоровью. В Центре общественного здоровья советуют: найти специально оборудованные места для купания с проверенным дном; обязательно сделать небольшую зарядку перед заходом в холодную воду.





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