Оздоравливает ли купание на Крещение: советы, которые стоит учесть

Несмотря на то, что большинство людей полагают, что купание на Крещение Господне является не только безопасным для здоровья, а еще и помогает укрепить иммунитет, следует помнить, что это не совсем так. В Центре общественного здоровья Украины рассказали, действительно ли одноразовое купание на Крещение может укрепить организм.

Крещение Господне - фото из открытых источников

В организации отметили, что купание в холодной воде может быть полезным для здоровья, лишь в том случае, если закаляться регулярно. Однако в Центре отметили, что если уже вы решились искупаться в ледяной воде, то стоить соблюдать несколько советов, которые уменьшат риск принести вред здоровью.

В Центре общественного здоровья советуют:

- найти специально оборудованные места для купания с проверенным дном;

- обязательно сделать небольшую зарядку перед заходом в холодную воду;

- не нырять сразу же с головой, потому как это может привести к резкому охлаждению организма;

- снять металлические украшения, поскольку они имеют свойство быстро охлаждаться;

- постоянно двигаться, чтобы ускорить кровообращение;

- находиться в воде не более пяти секунд;

- взять с собой термос с теплыми напитками.

В ведомстве также напомнили о том, что алкоголь лишь создает иллюзию тепла, в то же время способствуя его потере. В Центре также отметили и вред курения во время Крещенских купаний, подчеркнув, что курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, вследствие чего они становятся уязвимыми к холоду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чего нельзя делать в Крещение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!