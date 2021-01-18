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Главная Новости Здоровье наше тело Оздоравливает ли купание на Крещение: советы, которые стоит учесть
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Оздоравливает ли купание на Крещение: советы, которые стоит учесть

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, действительно ли одноразовое купание на Крещение может укрепить организм

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных

Несмотря на то, что большинство людей полагают, что купание на Крещение Господне является не только безопасным для здоровья, а еще и помогает укрепить иммунитет, следует помнить, что это не совсем так. В Центре общественного здоровья Украины рассказали, действительно ли одноразовое купание на Крещение может укрепить организм. 

Оздоравливает ли купание на Крещение: советы, которые стоит учесть

Крещение Господне - фото из открытых источников

В организации отметили, что купание в холодной воде может быть полезным для здоровья, лишь в том случае, если закаляться регулярно. Однако в Центре отметили, что если уже вы решились искупаться в ледяной воде, то стоить соблюдать несколько советов, которые уменьшат риск принести вред здоровью. 

В Центре общественного здоровья советуют: 

- найти специально оборудованные места для купания с проверенным дном;
- обязательно сделать небольшую зарядку перед заходом в холодную воду; 

- не нырять сразу же с головой, потому как это может привести к резкому охлаждению организма;

- снять металлические украшения, поскольку они имеют свойство быстро охлаждаться; 

- постоянно двигаться, чтобы ускорить кровообращение; 

- находиться в воде не более пяти секунд; 

- взять с собой термос с теплыми напитками. 

В ведомстве также напомнили о том, что алкоголь лишь создает иллюзию тепла, в то же время способствуя его потере. В Центре также отметили и вред курения во время Крещенских купаний, подчеркнув, что курение уменьшает скорость кровообращения в конечностях, вследствие чего они становятся уязвимыми к холоду. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чего нельзя делать в Крещение. 


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Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2569657889825590
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