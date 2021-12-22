ТОП-5 привычек перед сном для сохранения молодости

Если хотите, чтобы ваша кожа сохраняла упругость и здоровый вид, тогда научитесь за ней правильно ухаживать, в частности перед сном выполняйте ряд важных процедур. Врач Светлана Афанасьева рассказала, какие привычки будут способствовать сохранению молодости.

Как сохранить молодость (фото из открытых источников)

Проветривайте спальню

Перед сном откройте окно, потому что свежий воздух позитивно влияет на качество сна и позволяет коже восстановиться во время отдыха — верхние слои дермы лучше будут насыщаться кислородом.

Чашка зеленого чая перед сном

Специалист отметила, что за час до сна можно выпить чашечку зеленого чай, потому что он ускоряет обменные процессы в организме. Стакан простой воды тоже не будет лишним, особенно если днем вы ее пьете меньше, чем следует.

Максимальный уход

Ультрафиолет, интоксикация, стрессовые ситуации, перепады температур — все это влечет за собой потерю коллагена и эластина, поэтому вечером помогите коже восстановиться, ведь именно во время сна активируется регенерация ее покровов.

Вечерняя йога

Перед сном желательно снять стресс, который мог накопиться в течение дня, а в этом идеально поможет йога. Попробуйте попрактиковать дыхательные упражнения, которые способствуют быстрому расслаблению.

Правильная подушка

От подушки зависит качество сна и ваш внешний вид. Выбирайте ту модель, на которой вам удобно, которая расслабляет и поддерживает мышцы шеи. Присмотритесь к анатомическим подушкам или так называемым "подушкам красоты".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.

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