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ТОП-5 привычек перед сном для сохранения молодости

Врач Светлана Афанасьева рассказала, какие привычки нужно выполнять перед сном, чтобы сохранить молодость

22 декабря 2021, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите, чтобы ваша кожа сохраняла упругость и здоровый вид, тогда научитесь за ней правильно ухаживать, в частности перед сном выполняйте ряд важных процедур.  Врач Светлана Афанасьева рассказала, какие привычки будут способствовать сохранению молодости.

ТОП-5 привычек перед сном для сохранения молодости

Как сохранить молодость (фото из открытых источников)

Проветривайте спальню

Перед сном откройте окно, потому что свежий воздух позитивно влияет на качество сна и позволяет коже восстановиться во время отдыха — верхние слои дермы лучше будут насыщаться кислородом.

Чашка зеленого чая перед сном

Специалист отметила, что за час до сна можно выпить чашечку зеленого чай, потому что он ускоряет обменные процессы в организме. Стакан простой воды тоже не будет лишним, особенно если днем вы ее пьете меньше, чем следует.

Максимальный уход

Ультрафиолет, интоксикация, стрессовые ситуации, перепады температур — все это влечет за собой потерю коллагена и эластина, поэтому вечером помогите коже восстановиться, ведь именно во время сна активируется регенерация ее покровов.

Вечерняя йога

Перед сном желательно снять стресс, который мог накопиться в течение дня, а в этом идеально поможет йога. Попробуйте попрактиковать дыхательные упражнения, которые способствуют быстрому расслаблению.

Правильная подушка

От подушки зависит качество сна и ваш внешний вид. Выбирайте ту модель, на которой вам удобно, которая расслабляет и поддерживает мышцы шеи. Присмотритесь к анатомическим подушкам или так называемым "подушкам красоты".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.


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Источник: https://www.wmj.ru/krasota/lico/vrach-nazval-6-poleznykh-privychek-dlya-zdorovogo-sna-i-sokhraneniya-molodosti.htm
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