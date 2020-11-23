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Главная Новости Здоровье наше тело То, чего вы не знали о сне: пять интересных фактов
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То, чего вы не знали о сне: пять интересных фактов

Здесь вы узнаете о самой полезной позе для сна или заболевании, которое может вызвать чрезмерный сон

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Все больше и больше исследований доказывают, что хороший ночной сон — это не роскошь, а необходимость, которые многие из нас часто себе не позволяют. Полноценный сон — залог продуктивного дня, хорошего настроения, а также общего состояния здоровья. Вот почему мы спешим поделиться с вами интересными фактами о сне, которые немногие знают: 

То, чего вы не знали о сне: пять интересных фактов

ФОТО: Из открытых источников

Эта поза сна самая полезная

По мнению экспертов, сон на спине является наиболее полезным, поскольку он позволяет вашей голове, шее и позвоночнику находиться в нейтральном положении. Это предотвращает растяжение шеи и неравномерное распределение веса, которое может привести к болям в спине. Однако, эта поза является непопулярной. Всего восемь процентов людей предпочитают выбрать эту позу. 

Бодрствовать так долго равняется состоянию алкогольного опьянения 

По данным Центра по контроля и профилактики заболеваний США, бодрствование в течение 18 часов равносильно уровню содержания алкоголя в крови 0,05 процента. 

Плохой сон может привести к проблемам с увеличением веса

У вас есть лишний вес? Виной тому может быть плохой сон. Во время сна  выделяется гормон лептин, который говорит нам, что мы сыты; в то же время снижается уровень гормона грелина (он же "гормон голода"). Когда мы недосыпаем, эти гормоны выходят из строя — лептин снижается, а грелин повышается, что может привести к перееданию.

Чрезмерный сон приводит к этому заболеванию 

Многочисленные исследования показывают, что регулярный сон более девяти часов увеличивает риск слабоумия. Исследования, опубликованные в журнале Neurology, показали, что риск почти вдвое выше.

Некоторые люди видят черно-белые сны

По данным клиники Кливленда, сегодня 75 процентов людей сообщают о сновидениях в цвете, а 12 процентов людей видят сновидения в черно-белых тонах. Исходя из исследований, до появления цветного телевидения только 15 процентов из нас видели цветные сны. 

Ранее "Комментарии" рассказывали три мифа о продуктах, в которые вы всегда верили. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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