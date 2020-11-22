kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.11.2020

BTC/USD

18625.50

ETH/USD

555.80

LTC/USD

86.13

НБУ 22.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Три мифа о продуктах, в которые вы всегда верили
commentss НОВОСТИ Все новости

Три мифа о продуктах, в которые вы всегда верили

И да, жвачка переваривается не семь лет!

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Существует множество мифов о популярных продуктах, в которые мы часто верим. Однако, американские эксперты решили развенчать их раз и навсегда. Держите три наиболее распространенных из них:

Три мифа о продуктах, в которые вы всегда верили

ФОТО: Из открытых источников

Правило "пяти секунд"

Вы роняете конфету на пол, поднимаете ее, смахиваете пыль, кладете в рот и гордо заявляете: "Правило пяти секунд!". Но правило "пяти секунд" (и особенно "правило 10 секунд") — это грязные мифы: микробы могут довольно быстро зацепиться за ваши угощения. Согласно исследованию Университета Рутгерса, в некоторых случаях бактерии могут переходить в упавшую пищу менее чем за секунду. 

Срок годности меда может истечь

Представьте, вы проводите уборку кладовой и находите емкость с медом, которая несколько лет простояла в углу. Вы поспешите сразу выбросить "испорченный" мед, однако, не торопитесь этого делать. Срок годности меда не истекает: при правильном его хранении в запечатанных контейнерах он может оставаться съедобным в течение столетий. Со временем он может кристаллизоваться или потерять часть своего аромата и вкуса, но не испортится. 

Жевательная резинка переваривается семь лет 

В детстве вы, наверное, слышали, что нельзя глотать жевательную резинку, потому что она может перевариваться семь лет. Но можете выдохнуть: резинка не прилипает к кишечнику, как к подошве обуви. Согласно системе здравоохранения Университета Дьюка, желудок переваривает жевательную резинку так же, как и любую другую пищу.

Ранее "Комментарии" рассказывали пять интересных фактов о пицце, которых вы не знали. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ