Три мифа о продуктах, в которые вы всегда верили

Существует множество мифов о популярных продуктах, в которые мы часто верим. Однако, американские эксперты решили развенчать их раз и навсегда. Держите три наиболее распространенных из них:

ФОТО: Из открытых источников

Правило "пяти секунд"

Вы роняете конфету на пол, поднимаете ее, смахиваете пыль, кладете в рот и гордо заявляете: "Правило пяти секунд!". Но правило "пяти секунд" (и особенно "правило 10 секунд") — это грязные мифы: микробы могут довольно быстро зацепиться за ваши угощения. Согласно исследованию Университета Рутгерса, в некоторых случаях бактерии могут переходить в упавшую пищу менее чем за секунду.

Срок годности меда может истечь

Представьте, вы проводите уборку кладовой и находите емкость с медом, которая несколько лет простояла в углу. Вы поспешите сразу выбросить "испорченный" мед, однако, не торопитесь этого делать. Срок годности меда не истекает: при правильном его хранении в запечатанных контейнерах он может оставаться съедобным в течение столетий. Со временем он может кристаллизоваться или потерять часть своего аромата и вкуса, но не испортится.

Жевательная резинка переваривается семь лет

В детстве вы, наверное, слышали, что нельзя глотать жевательную резинку, потому что она может перевариваться семь лет. Но можете выдохнуть: резинка не прилипает к кишечнику, как к подошве обуви. Согласно системе здравоохранения Университета Дьюка, желудок переваривает жевательную резинку так же, как и любую другую пищу.

Ранее "Комментарии" рассказывали пять интересных фактов о пицце, которых вы не знали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!