Пять фактов о пицце, которых вы не знали

Пицца — одно из немногих блюд, которое знают и любят практически во всем мире. Однако, несмотря на суперпопулярность вкусного блюда, есть несколько фактов, о которых мало кто знает.

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Самая дорогая пицца в мире стоит около девяти тысяч евро

Шеф-повар Ренато Виола создает самую дорогостоящую пиццу под названием "Людовик XIII". Это блюдо украшено лобстером, моцареллой из буйвола, тремя видами икры и розовой австралийской солью.

"Счастливая" пицца в Камбодже готовится с марихуаной

Хотя в этой стране употребление марихуаны по-прежнему имеет серьезные ограничения, во многих заведениях можно попробовать пиццу с добавлением каннабиса.

Пицца в Италии изначально была квадратной

Журнал "Pizza Today" сообщает, что пицца квадратной формы, также известная как сицилийская пицца, является оригинальной формой итальянского блюда. Вместо сыра моцарелла в нем был Романо.

Систематическое потребление пиццы может предотвратить риск рака пищевода

По мнению исследователей, частое употребление пиццы снижает риск развития рака пищевода на 59%, рака толстой кишки на 26% , онкологического заболевания ротовой полости на 34%. Ученые предположили, что это связано с высоким содержанием ликопина в томатном соусе.

Каждую секунду в США съедается 350 ломтиков пиццы

Пицца — один из самых популярных вариантов еды у американцев. Для сравнения: всего за одну минуту по всей стране съедается около 21 тысячи кусков.

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