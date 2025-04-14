Теперь все стало на свои места: сколько подушек нужно для здорового сна

Некоторые не могут заснуть без двух подушек, а другие комфортно чувствуют себя только с одной. Но при этом никто не может сказать, сколько же на самом деле нужно подушек – для здорового сна.

Здоровый сон. Фото: из открытых источников

Главное правило говорит о том, что, если вы плохо спите на своих текущих подушках, то пришло время их сменить. Некоторые люди предпочитают мягкие подушки, тогда как другие более твердые.

В частности, если вы не уверены, какой тип подушек вам больше всего подходит, посетите магазин лично и попробуйте разные типы. Рассмотрите различные материалы наполнителя, от пены с эффектом памяти до пуховых перьев и различных форм. Хотя этот процесс может занять много времени, тело будет благодарно за дополнительное внимание и усилия.

Во время поиска идеальной подушки вы станете еще на шаг ближе к определению того, подходит ли вам одна или две подушки. Если ваша идеальная подушка – это толстая клиновидная, то одной может быть достаточно. Но, если ваш выбор остановится на мягкой тонкой подушке, то стоит выбрать две.

Одна подушка под головой – наверное самый здоровый и комфортный вариант. Вторая может быть полезной под колени или между ногами для дополнительной поддержки тела.

Важно знать, что слишком большая высота подушки нарушает положение позвоночника и может вызвать боль в шее.

Те, кто спит на боку, часто отдают предпочтение подушкам средней жесткости. Физиотерапевт Дхара Шах рассказал, что людям, которые спят на животе, лучше отдать предпочтение мягкой и тонкой подушке. Тогда как людям, которые спят на спине, стоит отдыхать, используя подушку, которую можно положить под колени и голову.

Другие физические потребности или заболевания также играют важную роль в выборе идеальной подушки.

Не забывайте о том, какая высота вашей подушки – она должна держать голову на одном уровне с позвоночником. Материал наволочки – лучше выбирать натуральные ткани (хлопок, лен, бамбук).

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