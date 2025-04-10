Будет сон, как у младенца: топ-3 успокаивающих эфирных масла

Несколько успокаивающих ароматов эфирных масел в доме могут помочь расслабиться и погрузиться в спокойный сон.

Сон. Фото: из открытых источников

На первом месте иланг-иланг. Если вы чувствуете тревогу или беспокойство, попробуйте добавить иланг-иланга. Он имеет насыщенный, сладкий и слегка фруктовый запах.

Эксперт по сну Райли Отис рассказал, что иланг-иланг такой популярен, в первую очередь, из-за своих успокаивающих свойств и способности снижать артериальное давление, таким образом способствуя спокойному состоянию ума, которое поддерживает лучший сон.

Перед нанесением на кожу иланг-иланг следует разбавить, смешав его с маслом, таким как кокосовое, аргановое или жожоба. Эфирные масла, если их использовать самостоятельно, могут вызвать раздражение кожи.

Важно помнить, что иланг-иланг ядовит для кошек и собак, поэтому убедитесь, что животное его не слизывает, не вдыхает и не касается.

На втором месте – бергамот. Эфирное масло бергамот имеет много применений, от облегчения головной боли и кашля до лечения небольших порезов и синяков. Бергамот имеет свежий травяной аромат, и его можно использовать для улучшения качества сна.

Некоторые исследования показывают, что он может снижать артериальное давление, поэтому следует проконсультироваться с врачом перед его использованием. Можно добавить несколько капель масла бергамота в свой любимый шампунь или лосьон. Бергамот успокаивает и помогает уменьшить стресс.

И замыкает топ-3 самых эффективных эфирных масел – лаванда. Она имеет успокаивающий, цветочный и слегка травяной аромат. Это один из самых известных ароматов для засыпания, поскольку он, как известно, уменьшает тревожность и улучшает общее качество сна.

Как и другие эфирные масла, лаванда успокаивает нервную систему. Взаимодействует с лимбической системой мозга, поощряя расслабление и уменьшая беспокойство.

Если вы наносите лавандовое масло на кожу, обязательно разбавьте его. Другой вариант – добавить пару капель масла в миску с теплой водой или наполнить пакетики высушенной лавандой и положить в ящики комода для тонкого аромата.

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