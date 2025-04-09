Почему после еды появляется чувство усталости и клонит в сон: с чем могут быть проблемы

Усталость после приема пищи может быть сигналом о проблемах со здоровьем, на которые нельзя не обращать внимание.

Сонливость. Фото: из открытых источников

Диетолог Фиона Хантер предупредил, что постоянное чувство усталости после еды может быть главным признаком потенциально опасного состояния здоровья.

В медицине это известно как постпрандиальная сонливость. Это может привести к сонливости, упадку энергии, трудностям с концентрацией.

По словам эксперта, точная причина не полностью понятна, но есть несколько предположений. Одно из них заключается в том, что это естественная реакция организма на пищеварение.

После еды тело перенаправляет поток крови к пищеварительной системе, а временное перемещение крови от мозга может привести к ощущению усталости и вялости.

Ощущение усталости после еды является свойственным для большинства людей явлением, тогда как чрезмерная усталость может быть признаком определенного состояния здоровья. К ним относятся: диабет или преддиабет – это может вызвать колебания сахара в крови после еды, что может вызвать усталость. Пищевая непереносимость или аллергия — они могут вызвать усталость и другие симптомы после употребления определенной пищи. Ведение пищевого дневника поможет обнаружить проблемные продукты. Анемия — недостаток железа или витамина B12 может способствовать постоянной усталости. Гормональные проблемы — сюда относится недостаточная работа щитовидной железы, что может повлиять на уровень энергии и метаболизм.

Определенные питательные вещества в продуктах могут с большей вероятностью вызывать сонливость. В этот ряд можно поставить блюда с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, рис и макароны, печенье и пирожные, а также белки, содержащие триптофан, такие как индейка, курица, яйца, сыр, рыба, орехи и семена.

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