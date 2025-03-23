logo

BTC/USD

84771.55

ETH/USD

2013.45

LTC/USD

92.42

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые раскрыли, когда следует выпить последнюю чашку кофе, чтобы ночью хорошо выспаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые раскрыли, когда следует выпить последнюю чашку кофе, чтобы ночью хорошо выспаться

Ученые подчеркивают, что кофеин очень медленно выводится из организма, и это должны понимать люди, которые говорят, что не могут выспаться

сегодня, 12:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Для многих людей день начинается с чашки кофе, который помогает проснуться и настроиться на рабочий ритм. Однако стоит задуматься: если кофеин дарит бодрость, то когда его потребление может стать вредным.

Ученые раскрыли, когда следует выпить последнюю чашку кофе, чтобы ночью хорошо выспаться

Когда пить последнюю чашку кофе

Известно, что кофеин действует как стимулятор, блокируя аденозин – вещество вызывающее сонливость, а также снижая уровень мелатонина. В то же время, его чрезмерное потребление может вызывать повышенную тревожность и негативно влиять на качество сна, отмечает IFLScience.

Несмотря на то, что кофе помогает оставаться активным, он также может вызвать усталость. Исследования показали, что кофеин продлевает время засыпания, сокращает общую продолжительность сна и снижает его эффективность. В то же время, даже однодневный отказ от кофеина улучшает качество ночного отдыха и ускоряет процесс засыпания. Это означает, что чем больше кофе мы пьем, тем выше риск нарушения естественных ритмов сна, что в свою очередь может привести к хронической усталости, подчеркивают ученые.

Помимо количества выпитого кофе, говорят ученые, важное значение имеет и время его потребления. Людям, медленно метаболизирующим кофеин, следует избегать его употребления во второй половине дня. Дело в том, что кофеин имеет долгий период полувыведения: даже через шесть часов после чашечки кофе в организме остается половина его действия. Это означает, что вечерний кофейный ритуал может существенно ухудшить качество ночного сна.

Именно поэтому специалисты рекомендуют пить последнюю чашку кофе не позднее 14:00–15:00, особенно если ваш режим предусматривает засыпание около 23:00. Исследования доказали, что даже употребление кофе за шесть часов до сна может отрицательно повлиять на его качество. При этом следует учитывать индивидуальные особенности организма, ведь скорость метаболизма кофеина в значительной степени зависит от генетических факторов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда лучше выпивать первую чашку кофе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iflscience.com/how-late-can-i-drink-coffee-before-it-starts-messing-with-my-sleep-78488
Теги:

Новости

Все новости