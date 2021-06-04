Стоматолог рассказала, когда категорически нельзя чистить зубы

BTC/USD
37807.81
ETH/USD
2736.33
LTC/USD
182.73
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Чистка зубов — это то, что люди делают каждый день, но есть несколько важных советов, о которых следует помнить. По словам врача Ханны Кинселлы с Kiln Lane Dental, чистить зубы сразу после еды рискованно, и вот почему. Ежедневный ритуал чистки зубов необходим для сохранения здоровья зубов и полости рта. Это позволяет предотвратить появление налета — пленки бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Наращивание зубного налета способствует заболеванию десен и кариеса, пишет Daily Express.
Чистка зубов (фото из открытых источников)
Однако, по словам докторши Кинселлы, на самом деле это может
принести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что чистка зубов сразу
после еды может повредить нежную зубную эмаль.
Эмаль — это вещество, которое покрывает каждый зуб и
обеспечивает крепкий внешний слой. Это важнейшая защита от кариеса. По словам
Кинселлы, перед чисткой зубов лучше подождать не менее получаса после еды,
особенно после употребления кислой пищи.
Также напомним, что чистить зубы не нужно более двух раз в день.
Как сообщали ранее многие люди несерьезно относятся к гигиене своей ротовой полости, считая, что кариес — это лишь маленькая неприятность, из-за которой, в худшем случае, можно остаться без зуба. Но все далеко не так. Стоматолог Назели Ктянц объяснила, чем опасны для здоровья невылеченные зубы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости