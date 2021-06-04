Стоматолог рассказала, когда категорически нельзя чистить зубы

Чистка зубов — это то, что люди делают каждый день, но есть несколько важных советов, о которых следует помнить. По словам врача Ханны Кинселлы с Kiln Lane Dental, чистить зубы сразу после еды рискованно, и вот почему. Ежедневный ритуал чистки зубов необходим для сохранения здоровья зубов и полости рта. Это позволяет предотвратить появление налета — пленки бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Наращивание зубного налета способствует заболеванию десен и кариеса, пишет Daily Express.

Чистка зубов (фото из открытых источников)

"Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что они считают, что важно быстро избавиться от еды", — сказала стоматологиня Ханна Кинселлы с Kiln Lane Dental (Великобритания).

Однако, по словам докторши Кинселлы, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что чистка зубов сразу после еды может повредить нежную зубную эмаль.

Эмаль — это вещество, которое покрывает каждый зуб и обеспечивает крепкий внешний слой. Это важнейшая защита от кариеса. По словам Кинселлы, перед чисткой зубов лучше подождать не менее получаса после еды, особенно после употребления кислой пищи.

"Это связано с тем, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на некоторое время смягчить зубную эмаль, а чистка зубов слишком скоро после еды может привести к повреждению эмали, пока она слаба", — отмечает она.

Также напомним, что чистить зубы не нужно более двух раз в день.

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