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Стоматолог рассказала, когда категорически нельзя чистить зубы

Ежедневный ритуал чистки зубов необходим для сохранения здоровья зубов и полости рта

сегодня, 05:17
Автор:

Ольга Чародий

Чистка зубов — это то, что люди делают каждый день, но есть несколько важных советов, о которых следует помнить. По словам врача Ханны Кинселлы с Kiln Lane Dental, чистить зубы сразу после еды рискованно, и вот почему. Ежедневный ритуал чистки зубов необходим для сохранения здоровья зубов и полости рта. Это позволяет предотвратить появление налета — пленки бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Наращивание зубного налета способствует заболеванию десен и кариеса, пишет Daily Express.

Стоматолог рассказала, когда категорически нельзя чистить зубы

Чистка зубов (фото из открытых источников)

"Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что они считают, что важно быстро избавиться от еды", — сказала стоматологиня Ханна Кинселлы с Kiln Lane Dental (Великобритания).

Однако, по словам докторши Кинселлы, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что чистка зубов сразу после еды может повредить нежную зубную эмаль.

Эмаль — это вещество, которое покрывает каждый зуб и обеспечивает крепкий внешний слой. Это важнейшая защита от кариеса. По словам Кинселлы, перед чисткой зубов лучше подождать не менее получаса после еды, особенно после употребления кислой пищи.

"Это связано с тем, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на некоторое время смягчить зубную эмаль, а чистка зубов слишком скоро после еды может привести к повреждению эмали, пока она слаба", — отмечает она.

Также напомним, что чистить зубы не нужно более двух раз в день.

Как сообщали ранее многие люди несерьезно относятся к гигиене своей ротовой полости, считая, что кариес — это лишь маленькая неприятность, из-за которой, в худшем случае, можно остаться без зуба. Но все далеко не так. Стоматолог Назели Ктянц объяснила, чем опасны для здоровья невылеченные зубы.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1444701/brush-your-teeth-straight-after-eating-damage-tooth-enamel
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