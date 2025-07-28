Стоит ли спать с открытым окном: польза и риски для здоровья

Сон с открытым окном — это привычка, которая для одних кажется жизненно необходимой, а для других становится источником дискомфорта. Новое исследование датских ученых помогает лучше понять, как свежий воздух влияет на качество сна, и почему не всем такая практика подходит.

Сон. Фото из открытых источников

В Техническом университете Дании провели исследование, охватившее 40 спален, где в течение двух недель анализировали условия сна. Результаты оказались показательными: 87% спавших с открытым окном участников сообщили о более глубоком и восстановительном сне. Для сравнения, среди тех, кто держал окна закрытыми, этот показатель составил всего 70%.

Кроме того, участники, имевшие доступ к естественной вентиляции, лучше справились с утренними когнитивными тестами. Это указывает на то, что свежий воздух не только улучшает сон, но и способствует более быстрому "включению мозга" утром.

Одним из главных преимуществ сна с открытым окном является улучшенная циркуляция воздуха, что снижает концентрацию углекислого газа, влажности и других вредных веществ. Это особенно важно в закрытых помещениях, где воздух быстро "устаревает", затрудняя дыхание во время сна.

По рекомендациям экспертов оптимальная температура в спальне должна составлять 17-19 градусов. Перегретая комната может подавлять выработку мелатонина – гормона, регулирующего биологический ритм и отвечающего за засыпание. Таким образом, открытое окно помогает естественным образом снижать температуру воздуха до комфортного уровня.

Однако не все так однозначно. Если за окном шумно, сыро или холодно, это может повредить больше, чем помочь. В зимний период открытое окно может вызвать переохлаждение, простуду или обострение хронических заболеваний. Также следует соблюдать осторожность людям с проблемами кровообращения или болезнями дыхательной системы. Отдельной проблемой могут стать аллергены. Пыльца, пыль, загрязнение воздуха и насекомые, которые легко проникают в комнату летом, могут значительно снизить качество сна, особенно у людей с аллергией или астмой.

Лучшее решение для сна – это индивидуальный подход. Если вы живете в тихом районе без чрезмерного загрязнения воздуха, и не имеете проблем со здоровьем, то открытое окно ночью может стать простым способом улучшить сон. Для других следует рассмотреть альтернативы, в частности проветривание перед сном, использование воздухоочистителя или регулируемой вентиляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему не стоит спать с включенным вентилятором.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали самые плохие продукты перед сном, которые вызывают ночные кошмары.