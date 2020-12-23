Стоит ли носить кроссовки зимой — объясняет врач

Сегодня увидеть на улицах людей в кроссовках зимой (между прочим, не всегда утепленных) — проще простого. Стоит ли делать выбор в пользу такой обуви в холодное время года, рассказал врач-терапевт второй категории Артем Кошкин.

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Специалист утверждает, что мода на утепленные кроссовки зимой пришла из Западной Европы. Такую обувь граждане стран ЕС могут носить постоянно, ведь у них климат гораздо теплее — со средней январской температурой +4...+10 градусов по Цельсию. Украинцам следует иначе подходить к обувному вопросу.

" Основная проблема ношения незимних и подверженных промоканию кроссовок — это промерзание стоп: если обувь холодная, сосуды сужаются и нарушается кровообращение. Верхние и нижние конечности в принципе подвержены большему риску переохлаждения из-за "удаленности" от туловища и феномена "централизации кровообращения": когда человеку холодно, организм перераспределяет кровь (в том числе и от конечностей) за счет сужения периферических сосудов для питания и согревания жизненно важных внутренних органов ", — подробно объясняет Кошкин.

Также он добавляет, что не стоит пытаться перехитрить свой организм, надевая с кроссовками теплые носки. Это также в конечном итоге приведет к переохлаждению: из-за тесноты в стопах нарушится циркуляция крови.

Вот несколько советов от терапевта для правильного выбора зимней обуви.

1. Выбирайте обувь с мехом внутри (по возможности, натуральным) или терморегулирующей мембраной. Между прочим, среди последних можно найти и специальные (!) зимние кроссовки — тогда душа модника будет хотя бы немного довольной.

2. Проверьте, чтобы верх вашей обуви был изготовлен из водоотталкивающего материала.

3. Лучше всего остановить свой выбор на обуви с высокой подошвой.

4. Главное, чтобы купленные вами "боты" были удобными. Убедитесь, что обувь не сдавливает вашу голень, а стелька внутри — из натуральных материалов. Последнее убережет от риска переохлаждения и поможет ногам дышать, не потея.

Напоследок Артем Кошкин напомнил, что переохлаждение — достаточно опасный процесс для человеческого организма, особенно в период коронавирусной пандемии. Из-за холода человеческий иммунитет ослабевает, что позволяет вирусным и бактериальным инфекциям легче атаковать наше тело.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в ближайшее время украинцы могут не ждать привычной зимней погоды — к нам идет аномальное, как для декабря, тепло.

Кроме того, на портале подробно объясняли, как долго длится иммунитет к коронавирусу.

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