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Сколько длится иммунитет к коронавирусу: новые данные

По данным исследования, иммунитет сохраняется не менее восьми месяцев

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных

Группа исследователей из Австралии обнаружили, что у людей, которые переболели коронавирусным заболеванием иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology. 

Сколько длится иммунитет к коронавирусу: новые данные

ФОТО: Из открытых источников

Примечательным является то, что исследование австралийских ученых — первое, в котором доказывается столь длительный иммунитет к коронавирусу. Предыдущие результаты показывали, что уже через несколько месяцев уровень антител к заболеванию снижается. Именно это могло ставить под сомнение эффективность применения вакцин. 

В ходе исследования специалисты из университета Монаша, Альфредского научно-исследовательского альянса и Института Бернета отобрали 36 образцов крови у 25 пациентов по прошествии 4 и 242 дней после их инфицирования. 

Несмотря на то, что уровень антител начал постепенно снижаться уже с 20-го дня, в работу вступили В-клетки, которые запускают защитный иммунный ответ путем быстрой выработки защитных антител. Эти В-клетки памяти были стабильными на протяжении всех восьми месяцев после заражения.

Результаты нового исследования австралийских ученых дают надежду на то, что вакцина против коронавируса даст результат на значительно длительный период. 

Напомним, что ранее немецкие ученые из университетской клиники в Эссене назвали природное средство, которое способно уничтожать коронавирусное заболевание. В ходе исследований, специалисты пришли к выводу, что глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки имеет способность подавлять коронавирус. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что есть два типа иммунитета к COVID-19: какая между ними разница 




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Источник: https://healthnews.24tv.ua/ru/immunitet-k-koronavirusu-dlitsja-ne-menee-8-mesjacev-novye-dannye_n1493370
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