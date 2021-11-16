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Стало известно, какие проблемы со здоровьем имеют люди, переболевшие на COVID-19.

На что чаще всего жалуются переболевшие на COVID-19

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Многие из наших соотечественников, излечившихся от коронавируса, еще некоторое время жалуются на обессиленность и продолжают постоянно уставать. Об этом информируют "Комментарии", обнародуя информацию об исследовании "Дарницы" о распространении так называемого постковидного симптома в нашей стране.

Стало известно, какие проблемы со здоровьем имеют люди, переболевшие на COVID-19.

Люди чувствуют слабость (фото из открытых источников)

Если у пациента присутствуют симптомы болезни, когда уже прошло 12 недель после инфицирования – это может быть постковидный синдром. На этот недуг жалуются пациенты, переболевшие ковидом тяжело и перенесшие его в легкой форме.

Опросы больных из разных регионов нашего государства показали, что большинство после своего выздоровления все же испытывают симптомы, связанные с нервной системой, более 60 процентов жалуются на ухудшение психоэмоционального состояния, еще почти такое количество испытывают проблемы с дыхательной системой. Самые распространенные симптомы – обессиленность и утомляемость, которая наступает очень быстро.

Вместе с тем украинцы, переболевшие коронавирусной болезнью, продолжают жаловаться на то, что у них отсутствует обоняние и донимает головную боль. Более 40% больных говорят, что они уже преодолели синдром, вместе с тем его симптомы продолжают иметь место почти у 45% больных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  как легкая форма коронавируса может перейти в тяжелую. Лечить ковид, особенно мутированный штамм "Дельта" нужно начинать сразу на начальной стадии, ведь вирус очень быстро поражает организм человека. Поэтому тяжелая пневмония ослабляет вас в считанные часы. Как отметила врач, особенно опасен мутированный штамм "Дельта, который все время мутирует.


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Источник: https://www.darnitsa.ua/press-center/novini-kompan/80-perekhvorivshikh-na-covid-19-stikayutsya-z-porushennyami-nervovoyi-sistemi
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