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Стало известно, чем опасна астма для детей в возрасте до 15 лет

Что происходит во время острого приступа астмы и как предотвратить развитие симптомов у ребенка

сегодня, 10:29
Автор:

Седлецкая Татьяна

Астма является наиболее распространенной серьезной хронической детской болезнью, и это третья по частоте причина госпитализации у детей в возрасте до 15 лет.

Стало известно, чем опасна астма для детей в возрасте до 15 лет

Астма у ребенка. Фото: lagunos.ru

Астма является хроническим воспалительным заболеванием легких и дыхательных путей — труб, которые приносят воздух в легкие и из них. При астме эти дыхательные пути становятся раздраженными и отекшими, что может влиять на способность ребенка дышать.

Что происходит во время острого приступа астмы?

Если у ребенка острый приступ астмы, его дыхательные пути становятся еще более воспаленными и производят больше слизи. Затем мышцы вокруг его дыхательных путей смыкаются, от чего дыхательные трубки сужаются. При этом ребенок может дышать быстро, кашлять или хрипеть. Если приступ вовремя не лечить или обратиться за медицинской помощью слишком поздно, приступы астмы могут быть смертельными.

Воздействие таких аллергенов, как пылевые клещи, тараканы, плесень, пыльца, или перхоть животных может вызвать или ухудшить симптомы у некоторых детей с астмой. Такое состояние называется аллергическая астма.  

Что сделать, чтобы у ребенка не развилась астма?

Астму невозможно предотвратить, если она находится в генах ребенка. Астму также невозможно диагностировать, пока у ребенка не проявятся такие стойкие симптомы, как свистящее дыхание и постоянный кашель. Тем не менее, вы можете свести к минимуму серьезность симптомов вашего ребенка с помощью следующих методов:

- Ограничьте воздействие пылевых клещей. Оберните матрац ребенка в непроницаемый чехол, удалите ковры и плюшевые игрушки из его комнаты, стирайте постельные принадлежности один раз в неделю в горячей воде.

- Держите ребенка подальше от пассивного курения.

- Избегайте камина или дровяной печи — дым может раздражать легкие вашего ребенка.

- Ограничьте воздействие перхоти животных.  

- Уменьшите плесень в вашем доме. Установите вытяжные вентиляторы или откройте окно на кухне во время приготовлении пищи и, например, в ванной комнате, когда вы принимаете душ.  

Ранее "Комментарии" писали, чем опасны симптомы аллергии для маленьких детей


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Источник: https://www.parents.com/
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