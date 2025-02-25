Стала известна привычка долгожителей №1: гарантирована ясность ума в старости

Ученые и медики рассказали о привычке долгожителей из "голубых зон" или, если говорить проще – территории, где люди живут более 100 лет, которая помогает избежать деменции и сохранить ясность ума. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "ZOE podcast".

Люди в старости. Фото: из открытых источников

Невролог и профессор Нью-Йоркского университета Венди Сузуки посвятила свою карьеру исследованию влияния фитнеса на мозг. Она считает, что всего одна тренировка в день может снизить риск психического упадка на впечатляющие 30%.

По ее словам, долгожители из "голубых зон", не сидят на модных диетах и не ограничивают себя в питании.

Это обычно люди, которые всю жизнь живут в горах. Они постоянно двигаются, ходят по горам, и едят очень мало красного мяса. Также они отдают предпочтение растительному рациону.

Доктор Сузуки очертила два ключевых преимущества. Она указала, что многочисленные исследования указывают на то, что фитнес может облегчить симптомы тревоги и стресса.

Кроме того, эксперт проинформировал, что физические упражнения также могут способствовать улучшению концентрации и поддержанию важных когнитивных функций.

Эта тенденция освещается в новом исследовании, которое показало, что у мышей, которые проходили испытания на фитнес, наблюдалось уменьшение на 63% клубков тау — ключевого маркера болезни Альцгеймера.

Хотя это исследование проводилось на животных, ученые считают, что подобные тенденции будут наблюдаться и у людей, и планируют более широкие клинические испытания, чтобы проверить это.

"Люди из "голубых зон" живут более 100 лет с хорошими умственными способностями, не деградируя", — отметила специалист.

Читайте также на портале "Комментарии" — ежедневно этим пользуемся: что может вызвать головную боль.



