Ежедневно этим пользуемся: что может вызвать головную боль

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Кравцев Сергей
Головная боль может быть вызвана различными и даже непредсказуемыми внешними или внутренними факторами, в том числе духами. Стоит знать, каких именно запахов лучше избегать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Daily Express".
Головная боль. Фото из открытых источников
Врач Лоуренс Каннингем рассказал, что духи часто игнорируются как причина головной боли.
Духи могут вызвать реакцию в тройничном нерве, который отвечает за ощущения в лице и двигательные функции, такие как кусание и жевание.
К тому же сильные запахи бытовых моющих средств, освежителей воздуха и даже шампуней могут также вызвать головную боль. Бытовые моющие средства, а также духи и ароматизированные освежители воздуха содержат вредные химикаты.
Если вы склонны к головной боли, вызванной определенными запахами, избегайте "тяжелых" духов и сильно пахнущего мыла, шампуней и кондиционеров. Используйте освежители воздуха без ароматизаторов и бытовые чистящие средства, а дома держите двери и окна как можно дольше открытыми.
Доктор Каннингем сказала, что для предотвращения головной боли необходим специальный подход. Сильные духи могут сыграть свою роль, но многочисленные стрессовые факторы могут усилить боль.
Скрежет зубами во время сна также может вызвать боль как в голове, так и в челюсти.
Оставаться гидратированным не менее важно, поскольку многие головные боли облегчаются, если просто потреблять достаточное количество воды в день. Для тех, кто склонен к головной боли, регулярные физические упражнения и методы борьбы со стрессом, такие как йога или медитация, могут быть полезными.
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