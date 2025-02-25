Ежедневно этим пользуемся: что может вызвать головную боль

Головная боль может быть вызвана различными и даже непредсказуемыми внешними или внутренними факторами, в том числе духами. Стоит знать, каких именно запахов лучше избегать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Daily Express".

Головная боль. Фото из открытых источников

Врач Лоуренс Каннингем рассказал, что духи часто игнорируются как причина головной боли.

"Сильные запахи духов могут активировать нервные пути в носу и мозге, что потенциально может привести к головной боли. Это может быть особенно важно для тех, кто чувствителен к химическим соединениям, содержащимся во многих ароматах", — рассказала медик.

Духи могут вызвать реакцию в тройничном нерве, который отвечает за ощущения в лице и двигательные функции, такие как кусание и жевание.

К тому же сильные запахи бытовых моющих средств, освежителей воздуха и даже шампуней могут также вызвать головную боль. Бытовые моющие средства, а также духи и ароматизированные освежители воздуха содержат вредные химикаты.

Если вы склонны к головной боли, вызванной определенными запахами, избегайте "тяжелых" духов и сильно пахнущего мыла, шампуней и кондиционеров. Используйте освежители воздуха без ароматизаторов и бытовые чистящие средства, а дома держите двери и окна как можно дольше открытыми.

Доктор Каннингем сказала, что для предотвращения головной боли необходим специальный подход. Сильные духи могут сыграть свою роль, но многочисленные стрессовые факторы могут усилить боль.

Скрежет зубами во время сна также может вызвать боль как в голове, так и в челюсти.

"Я всегда рекомендую поддерживать регулярный график сна и создавать условия для спокойного сна. Это может значительно уменьшить частоту головных болей", — добавила она.

Оставаться гидратированным не менее важно, поскольку многие головные боли облегчаются, если просто потреблять достаточное количество воды в день. Для тех, кто склонен к головной боли, регулярные физические упражнения и методы борьбы со стрессом, такие как йога или медитация, могут быть полезными.

"Я также предлагаю вести дневник, чтобы помочь определить и избежать потенциальных триггеров. Для облегчения боли безрецептурные лекарства могут быть эффективными, но важно использовать их умеренно, чтобы избежать повторных болей", — пояснила специалист.

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