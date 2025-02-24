Это не какая-то редкость: 4 продукта, которые часто едят долгожители мира

Жители "голубых зон", где люди живут дольше всех, раскрыли свой секрет долголетия. Как оказалось, ежедневно в их рационе есть листовая зелень, которая способна влиять на продолжительность жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Blue Zone.

Салат. Фото из открытых источников

Исследователь Дэн Бюттнер рассказал, что диета "голубая зона" — это растительный режим, который сосредотачивается на цельных, необработанных, насыщенных питательными веществами и клетчаткой продуктах. Основан на пищевых привычках регионов, где люди живут больше других и не болеют.

Жители голубых зон имеют легкий доступ к свежим местным фруктам и овощам, как правило, органическим и не содержащим пестицидов.

В результате исследования обнаружили, что листовая зелень является лучшей пищей для длительной жизни. Сюда относится шпинат, капуста, свекла и мангольд.

Исследования показали, что люди среднего возраста, которые потребляли чашку вареной зелени ежедневно, имели вдвое меньше шансов умереть в течение следующих четырех лет, чем те, кто не ел зелень.

Отмечается, что листовая зелень – это суперпродукты, наполненные жизненно важными питательными веществами и множеством пользы для здоровья. Они могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, борются с определенными видами рака и уменьшают вероятность диабета 2 типа.

Они также являются благом для пищеварения, благодаря определенному содержанию сахара, который питает полезные кишечные бактерии. Кроме того, благодаря богатым запасам кальция и витамина К они играют важную роль в укреплении костей. Они могут даже снизить риск рака, поскольку содержат каротиноиды.

Принятие диеты "голубой зоны" означает, что 95% потребляемой пищи должно быть растительного происхождения. Ограничьте потребление животного белка небольшой порцией ежедневно, а вместо этого добавьте в пищу больше бобов, листовой зелени, фруктов, орехов и семян.

Также рекомендуются цельные зерна. В четырех из пяти голубых зон люди потребляют мясо, но в умеренных количествах, часто рассматривая его как еду для особых событий. Сведите к минимуму потребление коровьего молока и молочных продуктов, таких как сыр, сливки и масло. Ограничьте потребление яиц не более трех в неделю. Ешьте не менее полстакана вареных бобов. Замените обычный хлеб на закваску или 100% цельнозерновой хлеб. Пейте кофе на завтрак, чай во второй половине дня и воду весь день. Избегайте газировки, в том числе диетических версий.

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