Стала известна главная ошибка в постели, которая мешает вам спать

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Кравцев Сергей
Исследование подчеркнуло влияние некачественного матраса, подвергая людей риску физического и психического истощения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Mirror".
Сон. Фото: из открытых источников
Остеопат Аниша Джоши поделилась своими лучшими советами по улучшению режима сна. Поза, в которой вы спите, и матрас — имеют значение.
Эксперт отметила, что хотя на ваш плохой сон может влиять несколько факторов, одной из ключевых причин может быть некачественный матрас или подушка.
Если подушка потеряла свою форму, она вряд ли будет удобной и не будет обеспечивать должной поддержки, что приведет к боли в шее или даже головной боли. Вы должны менять подушки каждые два года, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
Исследование показало, что многие люди не задумываются над тем, чтобы изменить свой режим сна, причем менее каждого третьего участника, который имел дело с болью, думал о смене матраса или подушки. Итак, это может быть стоит рассмотреть, если вы боретесь с плохим сном.
Аниша добавила, что корректировка положения во время сна также может помочь уменьшить боль.
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