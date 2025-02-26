Стала известна главная ошибка в постели, которая мешает вам спать

Исследование подчеркнуло влияние некачественного матраса, подвергая людей риску физического и психического истощения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Mirror".

Сон. Фото: из открытых источников

Остеопат Аниша Джоши поделилась своими лучшими советами по улучшению режима сна. Поза, в которой вы спите, и матрас — имеют значение.

Эксперт отметила, что хотя на ваш плохой сон может влиять несколько факторов, одной из ключевых причин может быть некачественный матрас или подушка.

"Старый матрас может потерять свою жесткость, что приведет к плохому сну и усилению боли. Если вашему матрасу более восьми лет, возможно, пришло время его заменить", — сказала она.

Если подушка потеряла свою форму, она вряд ли будет удобной и не будет обеспечивать должной поддержки, что приведет к боли в шее или даже головной боли. Вы должны менять подушки каждые два года, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Исследование показало, что многие люди не задумываются над тем, чтобы изменить свой режим сна, причем менее каждого третьего участника, который имел дело с болью, думал о смене матраса или подушки. Итак, это может быть стоит рассмотреть, если вы боретесь с плохим сном.

Аниша добавила, что корректировка положения во время сна также может помочь уменьшить боль.

"Если вы положите подушки между коленями, это может помочь уменьшить давление в нижней части спины, если вы спите на боку. Для тех, кто спит на спине, положив подушку под колени, можно уменьшить нагрузку на нижнюю часть спины. Такие небольшие изменения могут значительно уменьшить дискомфорт и улучшить качество вашего отдыха", — резюмировала специалист.

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