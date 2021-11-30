logo

BTC/USD

57048.26

ETH/USD

4620.58

LTC/USD

208.64

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Сомнолог рассказал, кому опасно спать на правом боку
commentss НОВОСТИ Все новости

Сомнолог рассказал, кому опасно спать на правом боку

Врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал, в каких ситуациях опасно спать на правом боку

сегодня, 23:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Крепкий и полноценный сон — залог хорошего здоровья и настроения, ведь во время отдыха наш организм восстанавливает энергию и силы. Но важное значение имеет и поза, в которой засыпает человек. Врач-сомнолог Александр Калинкин отметил, кому лучше не спать на правом боку.

Сомнолог рассказал, кому опасно спать на правом боку

Кому опасно спать на правом боку (фото из открытых источников)

Эксперт рассказал, что наибольшую опасность такое положение представляет для людей, у которых диагностирована недостаточность низкого пищеводного клапана, расположенного на границе между органами пищеварения. Дело в том, что после обильного приема пищи в таком положении повышается риск "утечки" содержимого желудка.

"Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути. Иногда кислота попадает даже в евстахиеву трубу, соединяющую ротовую полость и верхнее ухо", — предупредил эксперт.

Коме того, он добавил, что в остальных случаях положение тела на любом боку выступает наиболее удачным для отдыха, а при выборе стороны ориентироваться следует исключительно на собственное удобство.

Напомним, врач-невролог Евгений Соков рассказал, что нужно отказаться от сна на животе, потому что в таком положении голову приходится поворачивать набок, из-за этого дыхательные пути, артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга, начинают перегибаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам педиатра, самая правильная поза для сна — на спине. И это касается не только детей, но и взрослых.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/health/127309-somnolog-rasskazal-komu-opasno-spat-na-pravom-boku.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!