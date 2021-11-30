Сомнолог рассказал, кому опасно спать на правом боку

Крепкий и полноценный сон — залог хорошего здоровья и настроения, ведь во время отдыха наш организм восстанавливает энергию и силы. Но важное значение имеет и поза, в которой засыпает человек. Врач-сомнолог Александр Калинкин отметил, кому лучше не спать на правом боку.

Кому опасно спать на правом боку (фото из открытых источников)

Эксперт рассказал, что наибольшую опасность такое положение представляет для людей, у которых диагностирована недостаточность низкого пищеводного клапана, расположенного на границе между органами пищеварения. Дело в том, что после обильного приема пищи в таком положении повышается риск "утечки" содержимого желудка.

"Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути. Иногда кислота попадает даже в евстахиеву трубу, соединяющую ротовую полость и верхнее ухо", — предупредил эксперт.

Коме того, он добавил, что в остальных случаях положение тела на любом боку выступает наиболее удачным для отдыха, а при выборе стороны ориентироваться следует исключительно на собственное удобство.

Напомним, врач-невролог Евгений Соков рассказал, что нужно отказаться от сна на животе, потому что в таком положении голову приходится поворачивать набок, из-за этого дыхательные пути, артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга, начинают перегибаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам педиатра, самая правильная поза для сна — на спине. И это касается не только детей, но и взрослых.

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